Προφυλακίστηκαν οι δύο 25χρονοι που κατηγορούνται για την απαγωγή τύπου «Tiger» ενός 30χρονου στη Λαμία, υπόθεση που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής και διήρκεσε περίπου έξι ώρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έστησαν καρτέρι στο θύμα έξω από το σπίτι του, έγραψε το lamianow.gr.

Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, του άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά του. Ακολούθησαν συνεχείς μετακινήσεις σε διάφορες τοποθεσίες και ΑΤΜ, όπου, με χρήση των καρτών του, αφαίρεσαν συνολικά πάνω από 6.000 ευρώ.

Νωρίτερα, σε απομονωμένο σημείο στο παλιό γήπεδο του Κάστρου, κατηγορούνται ότι τον χτύπησαν και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μάλιστα, σε κάποια φάση τον υποχρέωσαν να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, προκειμένου να μεταφέρουν και να εκταμιεύσουν επιπλέον ποσό.

Μετά το εξάωρο μαρτύριο, το θύμα αφέθηκε ελεύθερο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί. Η αστυνομία εντόπισε άμεσα τον έναν, που εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα του κέντρου, και στη συνέχεια και τον δεύτερο. Στις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, ένα ρόπαλο με καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή τους, καθώς οι πράξεις που τους αποδίδονται είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Η συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, Αργυρώ Καραφέρη, δήλωσε ότι η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη στο παρόν δικονομικό στάδιο, προσθέτοντας ότι ο πελάτης της, στην απολογία του, «φώτισε πολλά από τα σκιώδη σημεία της υπόθεσης».

«Με σύμφωνη γνώμη της κυρίας Αντεισαγγελέως, η σημερινή εξέλιξη, στο παρόν δικονομικό στάδιο, ήταν η επιβολή προσωρινής κράτησης στον εντολέα μου, γεγονός το οποίο για εμάς ήταν απολύτως αναμενόμενο και αποτελεί αυτονόητη δικονομική πορεία, καθώς τα αδικήματα που τον βαρύνουν είναι σε βαθμό κακουργήματος. Οπωσδήποτε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης, σεβόμενη τόσο τη διαδικασία όσο και τα πρόσωπα που εμπλέκονται, καθώς και τις ηλικίες τους.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι το θετικό στοιχείο της σημερινής διαδικασίας είναι το γεγονός πως, με την απολογία του, ο εντολέας μου φώτισε πολλά από τα σκιώδη σημεία αυτής της υπόθεσης».