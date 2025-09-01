Με ταχύτητα πάνω από τα 150 χλμ/ώρα και ποσοστό αλκοόλ περισσότερο από το διπλάσιο του επιτρεπομένου φέρεται να οδηγούσε η 45χρονη που κατηγορείται ότι προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη.

Ο δικηγόρος των τραυματιών, Παναγιώτης Βρεττός, μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε στην κατάσταση του ζευγαριού που βρισκόταν στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από την Porsche: «Χθες είχε μια άσχημη εξέλιξη, είχε μια απώλεια αίματος, οι γιατροί είχαν ανησυχήσει έψαχναν την αιτία. Σήμερα θα παρείχαν μονάδα αίματος. Είναι ακόμα στο θάλαμο εντατικής θεραπείας, έχει κατάγματα και τραυματισμούς στον πνεύμονα. Θα μείνει πέντε μέρες για να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Αν τα παιδιά δεν είχαν ζώνες ασφαλείας, δεν θα είχαμε ατύχημα, θα είχαμε δυστύχημα».

Ο ίδιος μιλώντας για το αν η κατηγορούμενη βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και για την ταχύτητα με την οποία έτρεχε, σημείωσε: «Έχει τεθεί ένα θέμα αν η κυρία ήταν υπό την επήρεια. Κύριος χρόνος είναι ο χρόνος του ατυχήματος. Μετά υπάρχει μεταβολισμός του οινοπνεύματος. Για την ταχύτητα με βάση και το αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να πεις ότι υπερέβαινε τα 160χλμ/ώρα».

Τέλος σε ερώτηση για το αν οδηγός ήταν η ίδια, ο Παναγιώτης Βρεττός, ανέφερε: «Δεν μπορώ να το πω, όταν θα έχω πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας θα το πω με περισσότερη βεβαιότητα».

Τι θα έδειχνε το αλκοτέστ της 45χρονης

Το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης, περίπου 8 ώρες μετά το ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε, μετρήθηκε στα 0,08mg/L εκπνεόμενου αέρα κάτι που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη θα μπορούσε με αναγωγή να υπολογιστεί σε περίπου 0,70mg/L – 0,72mg/L για τον χρόνο του ατυχήματος με το όριο στο 0,25mg/L.

Ο ιατροδικαστής μιλώντας στο MEGA και το Live News αναφέρει: «Πρέπει να γνωρίζουμε τη μέθοδο που μετρήθηκε. Μπορούμε να κάνουμε αναγωγή αυτής της τιμής. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Υπάρχει μια μέση αποβολή της αλκοόλης από το αναπνευστικό και από το αίμα. Δεν είναι μια μέθοδος που μετρά σε πραγματικό χρόνο αλλά μπορεί να μας δώσει την τάξη μεγέθους.

Μιλάμε για μέθοδο παραδεκτή από τη δικαιοσύνη. Είμαστε δύο φορές πάνω από το ανώτατο όριο για την οδήγηση. Με πάνω από 0,50mg/L πας αυτόφωρο. Με την αναγωγή βρίσκεται. Περίπου την ώρα που έγινε το τροχαίο είναι πιθανό να έχει 0,70 mg/L – 0,72 mg/L.

Στο μικροσκόπιο και η ταχύτητα της Porsche

Βίντεο που παρουσίασε το Live News, φέρεται να καταγράφει αμάξι που κινείται με υπερβολική ταχύτητα στον δρόμο που έγινε το ατύχημα, το οποίο μοιάζει να είναι η Porsche της 45χρονης. Ειδικοί, σύμφωνα με την εκπομπή, εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο που καταγράφεται στο βίντεο κινείται σχεδόν με τη διπλάσια ταχύτητα από τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κινούνται με περίπου 80χλμ/ώρα, τότε το αυτοκίνητο που εμφανίζεται ως η εμπλεκόμενη στο ατύχημα Porsche πιθανότατα βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τα 150 χλμ/ώρα.

«Η ΕΛ.ΑΣ δεν ενημερώθηκε από νοσοκομείο ότι έχει πάει εκεί εμπλεκόμενος σε τροχαίο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου διέψευσε τα όσα ανέφερε η 45χρονη σχετικά με την απουσία της από τον χώρο του ατυχήματος όταν εκεί έσπευσε η Αστυνομία. Η ίδια ισχυρίζεται πως πήγε να λάβει τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, όμως η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ σημείωσε μιλώντας στο MEGA: «Προφανώς και όταν γίνεται ένα τέτοιο τροχαίο – ευτυχώς εδώ έχουμε μόνο τραυματίες- η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί από εμάς αν οδηγούσε η ίδια το όχημα. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα από την ώρα που φέρεται να ενεπλάκη στο ατύχημα μέχρι την ώρα που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία για το αλκοόλ. Υπάρχουν μηχανισμοί ακόμα και όταν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ΕΛ.ΑΣ δεν διαπίστωσε ποτέ, ούτε ενημερώθηκε από κάποιο νοσοκομείο ότι έχει πάει εκεί εμπλεκόμενος σε τροχαίο. Για το συγκεκριμένο η ΕΛ.ΑΣ ενημερώθηκε από διερχόμενο οδηγό που έδωσε και το επώνυμό του. Πολύ σωστά έπραξε, έτσι ενημέρωσαμε και την Πυροσβεστική. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν υπήρχε κανείς μέσα στο εμπλεκόμενο όχημα που ανήκει στη γυναίκα. Δεν έχει προσκομιστεί κάποιο σχετικό έγγραφο».