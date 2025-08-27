Ρομά που είχαν στήσει υπαίθρια κατασκήνωση με μπουγάδες και είδη προικός σε κοινή θέα έξω από την Πανελλήνια Έκθεση της Λαμίας, έφερε αναστάτωση στους κατοίκους της πόλης με συνέπεια να παρέμβει το Τμήμα Άμεσης Δράσης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενός 38χρονου και ενός 22χρονου, πατέρα και γιου, οι οποίοι έμεναν με τις οικογένειές τους σε σκηνές στον υπαίθριο χώρο της ΠΕΛ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για κατασκήνωση σε υπαίθριο δημόσιο χώρο και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.

Να σημειώσουμε ότι την ίδια μέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό των Ρομά στην Ανθήλη, όπου για πολλοστή φορά διαπιστώθηκε ρευματοκλοπή. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες Ρομά στις οικίες των οποίων διαπιστώθηκε από Κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ ότι υπήρχε παράνομη συνδεσμολογία για την τροφοδοσία τους με ρεύμα.