Βγαίνει ξανά το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο – Η περιοχή που δεσμεύουν με Navtex οι Τούρκοι έως τις 21 Ιουνίου

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα (22/12) Navtex για το Oruc Reis, δεσμεύοντας περιοχή στα ανοιχτά της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τον Ωκεανογραφικό σταθμό της Αττάλειας η Navtex έχει ισχύ από σήμερα, έως και τις 21 Ιουνίου και αφορά σεισμικές έρευνες.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.

Ο Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – «Μόνο με διαπραγματεύσεις θα βρεθούν λύσεις»

Οι κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία καθώς και οι σχέσεις με την Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του Χουλουσί Ακάρ , ο οποίος μίλησε στο δίκτυο NTV.

«Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ για τους S-400 αποτελούν μια λανθασμένη απόφαση» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. «Θα κάνουμε όσα μπορούμε για να εκμηδενίσουμε τις βλάβες που μπορεί να έχουμε από αυτές τις κυρώσεις. Οι ΗΠΑ πρέπει άμεσα να αλλάξουν αυτή την λανθασμένη απόφαση, περιμένουμε από αυτούς να το ξανασκεφτούν και να αναθεωρήσουν» τόνισε ο Χουλουσί Ακάρ.

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι οι σχέσεις των δυο κρατών μπορούν να χειροτερέψουν, ενώ μπορεί να επηρεαστεί και η συνεργασία της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ.

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ακάρ είπε: «Θέλουμε να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα πολιτικά, μέσα από το διάλογο με τους γείτονές μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος και η επιθυμία μας. Από την άλλη, η χώρα μας έχει δικαιώματα και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέμε. Δεν έχουμε πρόθεση να παραβιάσουμε τα δικαιώματα κανενός και με κανένα τρόπο. H Ελλάδα που παρουσιάζει αρνητικά την επιδίωξη των δικαιωμάτων μας και προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις με την ΕΕ. Οι προσπάθειές της είναι μάταιες.

Ο πιο σωστός δρόμος για να βρεθεί λύση είναι η Ελλάδα να κάνει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Εμείς έχουμε σχέδια, προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Εάν εσείς αναζητείτε λύσεις αλλού πέραν των διαπραγματεύσεων με Τουρκία, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Εμείς λέμε μόνο διάλογο. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι και να μην επιτρέψουμε τετελεσμένα».

Ακόμη, ο Ακάρ ανέφερε πως η Ελλάδα απέχει από τις συζητήσεις που προγραμματίζονται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.