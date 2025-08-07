Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά μέχρι το απόγευμα, καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα δυτικά και θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 37. Πιο δροσερός θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.