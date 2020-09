Γεροβασίλη: Καλωσορίζουμε την πρώτη συγγνώμη από τις 158 για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Η Όλγα Γεροβασίλη σχολίασε την κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ, μετά την συνάντηση Δένδια - Πομπέο, με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να στέκεται στην αναφορά του υπουργείου Εξωτερικών για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Συγκεκριμένα στην κοινή δήλωση, που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ, η Συμφωνία των Πρεσπών χαρακτηρίζεται «ιστορική» (historic Prespes Agreement).

Joint Statement Regarding the High-Level Review of the U.S.-Greece Strategic Dialogue

