«Η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα προάσπισης των συνόρων της και έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ»

Συνάντηση με τον Αμερικανό βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ είχε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στη συνάντηση υπήρξε δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Πάλμερ επανέλαβε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει το αναφαίρετο δικαίωμα προάσπισης των συνόρων της και έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Συζητήθηκαν, επίσης, αναλυτικά θέματα συνεργασίας στους τομείς της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της συνεργασίας στην Αυτοδιοίκηση, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην πολιτική.

Important discussion with Minister @theodorikakosp and DAS Palmer following up on Greece’s leading efforts to protect its marine environment, develop the circular economy, and leverage the investment and technology of American firms like @envipco. pic.twitter.com/3Qrmxbd92U

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 6, 2020