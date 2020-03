«Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα ζήτημα αποκλειστικά της Ελλάδας να διαχειριστεί. Είναι ευθύνη της Ευρώπης στο σύνολό της», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ανάρτηση στο twitter που δημοσιεύτηκε αργά σήμερα το βράδυ.

«Και θα το διαχειριστούμε με ένα μεθοδευμένο τρόπο, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα», συμπληρώνει το κείμενο της ανάρτησης.

Στο βίντεο που συνοδεύει το tweet, παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την σημερινή επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στον Έβρο, και τη συνάντησή τους με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η παρουσία μας σήμερα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον ελληνικό λαό, στους Ευρωπαίους πολίτες και τη διεθνή κοινότητα. Τα ελληνικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στηρίζουμε πλήρως τις ελληνικές προσπάθειες και θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Η προστασία των συνόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια είναι αναγκαία», τονίζεται στις λεζάντες του βίντεο.

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.

And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination. pic.twitter.com/hQkQiKm3zR

