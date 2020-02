Αυτοί είναι οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ορίζονται οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, ο Πάτροκλος Γεωργιάδης διατηρεί τη θέση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος ειδικός γραμματέας Υποδοχής, Μάνος Λογοθέτης.

Παράλληλα, ορίζονται νέοι ειδικοί γραμματείς: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέχρι σήμερα εθνική συντονίστρια για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, αναλαμβάνει την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ο Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου αναλαμβάνει την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Γεννήθηκε το 1966. Σπούδασε Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακά μαθήματα Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διαχείριση Κρίσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μιλάει Αγγλικά. Έχει εργαστεί ως Δημοσιογράφος και ως Ειδικός Εμπειρογνώμων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, ενώ έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας στο Εθνικό Τυπογραφείο (2004-2006), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών (2006-2009), Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (2012-2014) και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (2014-2015). Κατά την διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο ήταν Επικεφαλής της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. (2014) στον τομέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, ήταν αρμόδιος για την Μεταναστευτική Πολιτική και επικεφαλής των αντιστοίχων Υπηρεσιών. Από την 1η Αυγούστου 2019 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Εμμανουήλ Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι Ιατρός, απόφοιτος του του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης με βαθμό «Άριστα». Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» καθώς και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μόνιμος ιατρός του ΕΟΔΥ, ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας σε θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2007-2009), καθώς και Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το 2015 διατέθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη Σάμο ως Συντονιστής Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου ΚΥΤ Σάμου. Και το 2019 κατέλαβε τη θέση του Γενικού Συντονιστή Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου 2ης ΥΠΕ Νήσων (ΚΥΤ Σάμου, Μυτιλήνης. Χίου, Κω, Λέρου), στην οποία παρέμεινε έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όπου και διορίστηκε ως Ειδικός Γραμματέας Υποδοχής.

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Είναι Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακό στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Είναι Λέκτορας Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητική συνεργάτιδα σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα της πολιτικής δημόσιας υγείας, της προαγωγής ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών, καθώς και της πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 50 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Από τις 24/11/2019 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε την Ειρήνη Αγαπηδάκη, Εθνική Συντονίστρια για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου, Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου είναι οικονομολόγος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά (MSc in Financial Management and Control) από το Aston Business School, του Aston University. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της Επικοινωνίας το 2003, από την εταιρεία επικοινωνίας MWG POLITICS του πολυεθνικού Ομίλου Mc Cann Erickson. Στη συνέχεια συνεργάστηκε ως Σύμβουλος Επικοινωνίας με εταιρείες του κλάδου και ιδιώτες. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρμόδιου για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ΣΔΙΤ, Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Το 2018 συνεργάστηκε με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ και ανέλαβε το νεοσύστατο Ινστιτούτου ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Από το Σεπτέμβριο του 2019 είναι Διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.