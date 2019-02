Έγινε ένα σημαντικό βήμα για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ

Τα κράτη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας υπέγραψαν το πρωτόκολλο εισδοχής της ΠΓΔΜ, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την ένταξη της βαλκανικής χώρας στο ΝΑΤΟ ως το 30ό μέλος του.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου σημαίνει ότι η ΠΓΔΜ θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συμμαχίας ως παρατηρητής, μέχρι την επικύρωση του πρωτοκόλλου από όλες τις συμμαχικές χώρες.

Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου στη έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες παρίσταντο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ και εκπρόσωποι των 29 χωρών μελών.

[WATCH LIVE] Joint press point with the Minister of Foreign Affairs of 🇲🇰 https://t.co/3nVWtO4sVK

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 6 Φεβρουαρίου 2019