Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε δημόσια για την επιλογή του να στηρίξει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εκτενείς εξηγήσεις και απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το πρωί στην τηλεόραση του Action24, ο υπουργός εξήγησε ότι προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook από το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να αποφύγει, όπως ανέφερε, τη δημιουργία σεναρίων γύρω από το πρόσωπό του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Έκανα μια ανάρτηση εχθές το βράδυ στο Facebook και την έκανα εχθές γιατί δεν ήθελα να σέρνεται σήμερα το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις, είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουμε δημόσια θέση στα πράγματα».

Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια που προκλήθηκαν κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, σημείωσε ότι κάποιοι τον κατηγόρησαν πως υπερασπίζεται το ρουσφέτι, κάτι που απέρριψε κατηγορηματικά λέγοντας «Όχι». Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η πολιτική του πορεία δείχνει το αντίθετο, τονίζοντας: «Αντιθέτως συμμετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους συμπολίτες μου», κάνοντας ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις του τόσο στο υπουργείο Εργασίας όσο και στο υπουργείο Υγείας.

Ο ίδιος έθεσε και το βασικό, όπως το χαρακτήρισε, ερώτημα γύρω από το ζήτημα, σημειώνοντας: «Το ερώτημα είναι: το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις; Κατά τη γνώμη μου, όχι».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις δικογραφίες που αφορούν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτουν παράνομες πράξεις. Όπως ανέφερε: «καμία πράξη από τις πράξεις που έχουν έρθει στη Βουλή, μιλάω για τις συγκεκριμένες 13 δικογραφίες, δεν είναι παράνομη πράξη. Ούτε μία. Έχω διαβάσει μία προς μία τις δικογραφίες. Ούτε μία. Ακούω κριτική ότι ο Άδωνις έγινε δικαστής και δίκασε. Όχι δεν έγινε δικαστής, αλλά κατέχει τον κοινό νου και μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω μέσα μπορεί και έξω. Δεν διστάζω να κάνω αυτήν την πρόβλεψη. Θα αθωωθούν όλοι».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο υπουργός προχώρησε σε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για διγλωσσία και πολιτική υποκρισία. Όπως υποστήριξε: «Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στην προσπάθειά του να ρίξει τον Μητσοτάκη δεν θα διστάσει να πει ένα κάρο ψέματα και ένα βουνό υποκρισία. Έναν χρόνο τώρα έχω βαρεθεί να ακούω τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα πάνελ ή στη Βουλή να μας λένε “γιατί καλύψατε τον Βορίδη και τον Αυγενάκη”, “γιατί εμποδίσατε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να ελέγξει τις κατηγορίες που υπάρχουν στον Βορίδη και τον Αυγενάκη”».

Ο ίδιος επικαλέστηκε παλαιότερη υπόθεση, αναφέροντας ότι το 2014 η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου είχε διαβιβάσει δικογραφία στη Βουλή κατά του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος για την υπόθεση των υποβρυχίων και πιθανή εμπλοκή με τον Άκης Τσοχατζόπουλος. Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε τότε στις προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά αντίθετα κινήθηκε κατά της εισαγγελέως.

Κλείνοντας, ο υπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες θέτοντας το ερώτημα: «Τι μας λένε όλο αυτόν τον καιρό ότι η εισαγγελέας είχε κάνει ποινική αξιολόγηση για τον Βορίδη-Αυγενάκη. Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα, από την υποκρισία; Αυτοί είναι οι ΠΑΣΟΚοι μια ζωή οι ίδιοι, ψεύτες και υποκριτές. Δεν ντρέπονται;».