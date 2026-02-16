Οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης υπεγράφησαν σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

H πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτιών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τις ευχαριστίες της και ανέφερε: «Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ, για την ηγεσία σας και την αφοσίωσή σας στο να διασφαλίσετε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές, ζωντανές και, όπως είπατε, ενισχύονται καθημερινά. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος υπήρξε ένας καταπληκτικός συνεργάτης, συνεργαστήκαμε στο P-TEC, όπως και με την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, αληθινούς συνεργάτες, ηγέτες στον κλάδο.

Σήμερα είναι μια πολύ ευοίωνη μέρα για τις χώρες μας, για τις σχέσεις μας, για ό,τι πρόκειται να κάνουμε μαζί στο μέλλον. Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ έχουμε θέσει ως σαφή προτεραιότητα την υποστήριξη του στρατηγικού μας συμμάχου σε αυτή την πολύ σημαντική γεωπολιτική περιοχή, και αυτός είναι η Ελλάδα, η οποία έχει παραμείνει ακλόνητη και κάθε φορά έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Δεσμευόμαστε απέναντί σας σήμερα, αύριο και για τους επόμενους αιώνες.

Προσβλέπουμε σε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ιστορικής σημασίας. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα το διπλασιάζουμε, που είναι ακριβώς αυτό που σκοπεύαμε να κάνουμε. Είναι υπέροχο να βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι για να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μία κυρίαρχη ενεργειακή δύναμη στην περιοχή για τους επόμενους αιώνες. Σας ευχαριστώ».