Με διαφωνίες ανάμεσα στα στρατόπεδα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ.

Στόχος ήταν να συμφωνηθούν οι όροι διεξαγωγής του Συνεδρίου του κόμματος, με την πλευρά του προέδρου να ζητάει τήρηση της διαδικασίας που είχε εφαρμοστεί την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, απέρριψαν την εκλογή βάσει του μητρώου μελών και ζήτησαν την κατανομή με κριτήριο τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ανά περιφέρεια.

Αντιθέτως, η πλευρά του Χάρη Δούκα έκανε λόγο για μέθοδο-«αλγόριθμο» και μεθοδεύσεις στη διαδικασία.

Τελικά, πέρασε η γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη, που σημαίνει ότι θα κυριαρχήσουν οι σύνεδροι από την περιφέρεια που το ΠΑΣΟΚ σημείωσε υψηλές επιδόσεις και όχι από τα αστικά κέντρα, όπου υπήρξε η αντίθετη εικόνα.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη δήλωσαν σχετικά:

«Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠΑΣΟΚ. Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση, ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο» επισήμαναν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν ότι «με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.

Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε ένα Συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα πολιτικό γεγονός αφετηρία της μάχης, που θα δώσουμε στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή».