«Πολύ σωστά η κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκία ποιες είναι οι ξεκάθαρες εθνικές μας θέσεις και ότι το μόνο πλαίσιο επίλυσης της διμερούς διαφοράς μας είναι το διεθνές δίκαιο και τίποτε άλλο», τόνισε -μεταξύ άλλων- ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου μίλησε για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας ότι «δυστυχώς κάθε δημόσια τοποθέτησή του δικαιώνει την απόφαση που είχε πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ίδιον στο παρελθόν», αναφερόμενος στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας δε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα και επί της δικής του πρωθυπουργίας».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιλογή του διαλόγου με την Τουρκία δεν αποτελεί καινοφανή πρακτική, υπενθυμίζοντας πως και στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. «Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Τότε και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για δήθεν υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου κάλεσε τους επικριτές να μιλήσουν συγκεκριμένα: «Ακούω να μιλούν για υποχωρήσεις και ενδοτισμό. Θέλω πραγματικά όλοι αυτοί να βγουν και να πουν επί λέξει ποιες είναι οι υποχωρήσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιος είναι ο ενδοτισμός του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη». «Να το πουν με σαφήνεια και όχι με γενικόλογες κατηγορίες», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, τέτοιες κινήσεις δεν υπηρετούν την πολιτική σταθερότητα της χώρας. «Φοβάμαι ότι οποιαδήποτε πιθανή πολιτική πρωτοβουλία του στο μέλλον θα είναι περισσότερο προσωπική και όχι εθνική», ανέφερε.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία αποτελεί επιλογή ευθύνης και σοβαρότητας, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου και χωρίς καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι συνδυάζει τη διπλωματική προσπάθεια με την αποφασιστική προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Αναφερόμενος, τέλος, στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Χίου με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες, ο Τάσος Χατζηβασιλείου εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό ξεκαθαρίζοντας πως ο μεγαλύτερος εχθρός των απελπισμένων μεταναστών είναι οι διακινητές, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες και τόνισε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας θα ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με διαφάνεια, προκειμένου να διαφωτιστούν τα αίτια της τραγωδίας.