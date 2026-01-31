Αναφορά στα 30 χρόνια από την κορύφωση της τραγωδίας των Ιμίων έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ξεκίνημα τηλεοπτικής συνέντευξής του στο OPEN. «Ημέρα Μνήμης για τους τρεις ήρωές μας που δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε ποτέ» είπε και σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις τουρκικές προκλήσεις τόνισε ότι «το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει στρατηγικά ως χώρα να μπούμε σε μια λογική διαλόγου με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε, το αντίθετο διεκδικούμε και γι αυτό όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα κάθε άλλο παρά έχει κοντύνει, θα έλεγα ότι έχει ψηλώσει ουσιαστικά και αμυντικά και εξοπλιστικά και ως προς τις συμφωνίες ΑΟΑ με Ιταλία με Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και δεν είχαν γίνει για ολόκληρες δεκαετίες».

«Ποτέ δεν θα συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών ή ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση, αυτά δεν μπαίνουν στο τραπέζι, θεωρούμε όμως ότι για να συμμετέχεις στον διάλογο πρέπει να έχεις μία προϋπόθεση που θεωρώ ότι την πληρούμε απολύτως: να μην είσαι αφελής δηλαδή να μην πιστεύεις ότι επειδή μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα κατά περιόδους, αυτό σημαίνει ότι ο γείτονάς σου έχει αλλάξει», αυμπλήρωσε.

Αναγνώρισε ότι προκλητικές ενέργειες σίγουρα δεν βοηθούν το κλίμα και «σίγουρα η χώρα μας δεν πρόκειται να τις ανεχθεί, με τις ενδεικνυόμενες αντιδράσεις από τα αρμόδια υπουργεία, αλλά θεωρώ ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης αλλά το ξαναλέω διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε συμφωνία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο θα γίνει και προσδιορίζεται για τις επόμενες μέρες, εντός του Φεβρουαρίου είναι ο προγραμματισμός. «Ένα από τα πεδία που οι γνωστοί άγνωστοι λαοπλάνοι, προπαγανδιστές, ψεύτες κατ’ επάγγελμα, και δεν αναφέρομαι σε πολίτες γιατί η ασπίδα όλων αυτών που εργαλειοποιούν τα πάντα και τους πάντες είτε τραγωδίες είτε εθνικά θέματα είναι “βρίζουνε τους πολίτες, βρίζουν την κοινωνία”, κι όταν αναφέρομαι σε διακινητές ψεμάτων αναφέρομαι στα κόμματα και σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Ένα από τα αφηγήματα που ακούμε είναι και η δήθεν ενδοτικότητα για την εξωτερική πολιτική. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα κάνουμε ταμείο ξανά και θα κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια. Όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς πατριωτικές κορώνες». Υπογράμμισε ότι ο διάλογος με την Τουρκία έχει προσφέρει στη χώρα γιατί παράλληλα σε όλο αυτό το διάστημα η χώρα έχει καταφέρει πάρα πολλά και θα συνεχίσει να επιδιώκει τον διάλογο διεκδικώντας και όχι υποχωρώντας.

Σε ερώτημα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και την αυτοδυναμία ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «σίγουρα η διαφορά που μας χωρίζει από το δεύτερο κόμμα, όποιο κι αν είναι αυτό κάθε φορά στις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι ο κόσμος δεν αγοράζει, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, όλο αυτό το αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει η αντιπολίτευση του «όχι σε όλα» και του «απλά και μόνο να πέσει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση». Το γεγονός ότι από το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός έχει αρκετά έως πολύ μεγάλη διαφορά με τον όποιον δεύτερο σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι το μόνο που κάνουν είναι να εμφανίζουν ένα πλήρες ‘όχι σε όλα’ και να μην εμφανίζουν μια εναλλακτική. Αλλά δεν είναι εγώ εδώ να κάνω μαθήματα στους άλλους». Ως προς την αυτοδυναμία «δεν προεξοφλώ ότι αυτό που έγινε το 2023 θα γίνει και το 2027 αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το ίδιο πάνω κάτω σημείο εκκίνησης ήταν και το 2023, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά προβλήματα αλλά και πολλά παραπάνω θεωρώ είναι αυτά τα οποία μπορούμε να εμφανίσουμε ως παραδοτέα στον κόσμο». Είπε επίσης ότι τις πολιτικές περισσότερο από το να τις εξαγγέλλεις και να τις νομοθετείς το κυριότερο είναι να τις εφαρμόζεις και ότι από δω και πέρα οι πολίτες θα καρπωθούν τις πιο σημαντικές μειώσεις φόρων που μπορεί να θυμηθεί κανείς αναγνωρίζοντας ότι είναι ανάγκη να γίνουν πολύ περισσότερα.

Περνώντας σε συγκεκριμένα ευρήματα δημοσκοπήσεων και ερωτηθείς αν «κάτι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος» που μεταξύ των σοβαρών προβλημάτων αναδεικνύει την ακρίβεια και την απονομή δικαιοσύνης-κράτος δικαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «το αντίθετο». Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση με πρώτο τον πρωθυπουργό δεν εμφανίστηκαν ποτέ ως σωτήρες που από τη μία μέρα στην άλλη θα τα λύσουν όλα.

«Εφτά χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά. Είμαστε μία κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει με την πολιτική της μισό εκατομμύριο δουλειές, ένα ψηφιακό κράτος που δεν υπήρχε, ένα κράτος το οποίο έχει πλέον έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε μια νέα εποχή κλιματικής κρίσης, έχουμε ουσιαστικά αλλάξει τη χώρα, την έχουμε ψηλώσει σε επίπεδο ενεργειακό, έχουμε τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι «η ακρίβεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κι έχει δίκιο ο κόσμος να φωνάζει αλλά ακρίβεια ως αποτέλεσμα της πληθωριστικής κρίσης δε βιώνει μόνο η Ελλάδα γιατί έχουμε ένα πρόβλημα ακρίβειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο. Πώς κρίνονται οι κυβερνήσεις; Με το πώς αυξάνουν και πόσο γρήγορα τα εισοδήματα ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αντικειμενική ακρίβεια. Και η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη που πριν από δέκα χρόνια την πετούσαν έξω από το Eurogroup και είχε κλειστές τράπεζες και κλειστό χρηματιστήριο, μια διαλυμένη οικονομία, γιατί έχει σημασία από πού ξεκινάει ένας πρωθυπουργός, μέσα σε εξήμισι χρόνια έχει καταφέρει να αυξήσει μεσοσταθμικά το εισόδημα των πολιτών κατά 30%, να μειώσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους και να έχει τη δυνατότητα να είναι μια υγιής οικονομία που να παράγει πλεονάσματα -όχι από αυξήσεις φόρων-, που να χρηματοδοτεί όλο και περισσότερα μέτρα ώστε ο κόσμος να έχει όλο και λιγότερες συνέπειες γι αυτή την κρίση».

Σε ερώτηση σχετικά με το γιατί καταγράφονται αυτά τα ζητήματα στις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι το γεγονός ότι κάποιοι βλέπουν ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν κατά πλειοψηφία πως αυτή η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει καλύτερα από τους άλλους. «Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, προσπαθούμε, είμαστε από πάνω, νοιαζόμαστε, βελτιώνουμε όσο μπορούμε και όσο αντέχουν τα οικονομικά μας τα εισοδήματα των πολιτών αλλά εμείς δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε από αυτά που υπάρχουν. Οι άλλοι τι λένε: επειδή υπάρχει πρόβλημα θα το λύσουμε με μαγικό τρόπο αλλά κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά».

Αναφορικά με το ψηφιακό κράτος και κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα απάντησε ότι λόγω αυτών δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται μια πολύ σπουδαία προσπάθεια – παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που είναι το ψηφιακό κράτος. Αντιστοίχως και με το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το FIR Αθηνών που δεν προέκυψε κανένας κίνδυνος για τη ζωή, την ασφάλεια των πολιτών από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Τόνισε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι στην Ελλάδα συνυπάρχουν δύο πραγματικότητες, η μία είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει σε πάρα πολλά πεδία όσα δεν έγιναν για πάρα πολλά χρόνια.

Για την τραγωδία στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ είπε ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη να ελέγξει τις ευθύνες των πάντων. «Μάλιστα κάλεσα προσωπικά τους εργαζόμενους κι όποιον γνωρίζει κάτι να πάει να το καταθέσει στη Δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα». Ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι θέμα με τον κ. Παπαστεργίου δεν υπάρχει.

Επανέλαβε για την Επιθεώρηση Εργασίας ότι είναι Ανεξάρτητη Αρχή και ότι δεν είναι υποστελεχωμένη καθώς οι οργανικές θέσεις της είναι καλυμμένες πάνω από το 90%, 995 θέσεις οι οργανικές, 902 οι καλυμμένες.

Διευκρίνισε ότι η Επιθεώρηση ελέγχει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε επίπεδο ωρών εργασίας, ωραρίου, ατομικών μέσων προστασίας των εργαζομένων και τα τυπικά των πιστοποιητικών ασφαλείας που είναι μέρος της εργατικής νομοθεσίας. Την ουσιαστική αρμοδιότητα ελέγχου των σχετικών πιστοποιητικών αν οι σωληνώσεις είναι σωστές και όλα τα υπόλοιπα τα ελέγχει η Περιφέρεια. Το αν λοιπόν ο καθένας έκανε σωστά τη δουλειά του θα το ελέγξει η Δικαιοσύνη και κανένας άλλος και πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.