Ο διευθυντής σύνταξης του Newsbeast αναφέρθηκε στην έλευση της πρώτης φρεγάτας Belharra και τη στάση που κρατούν τα κόμματα στα εξοπλιστικά. «Η Τουρκία έχει μόνιμα το casus belli πάνω στο τραπέζι. Η πολιτική της είναι διαχρονικά αναθεωρητική και πριν, αλλά και μετά τον Ερντογάν», σημείωσε.

Ο Β. Μοντζέλλι ρωτήθηκε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αναφέρθηκε και στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού.

Για τα εξοπλιστικά: «Η άμυνα δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη αντιπαράθεση σε ό,τι αφορά κυβέρνηση – αντιπολίτευση και αυτό αφορά κάθε χρονική περίοδο, όχι μόνο για την τωρινή. Ας μην ξεχνάμε, ότι την εποχή των μνημονίων, έγιναν δραματικές περικοπές στα εξοπλιστικά, είχαμε μείνει αρκετά πίσω στο εξοπλιστικό ράλι. Με τις τέσσερις φρεγάτες και με τον Κίμωνα, την πρώτη φρεγάτα που ήρθε στα ελληνικά ύδατα, η άμυνα της χώρας έχει ενισχυθεί αρκετά. Η Τουρκία έχει μόνιμα το casus belli πάνω στο τραπέζι. Η πολιτική της είναι διαχρονικά αναθεωρητική και πριν, αλλά και μετά τον Ερντογάν. Πρέπει σαν κράτος να κοιτάξουμε τα εξοπλιστικά και φυσικά η κυβέρνηση θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να για να γίνει ένα σόου, το οποίο είναι επιτρεπτό εντός ορίων».

Για το αγροτικό: «Το να βρεθεί λύση στη συνάντηση της Δευτέρας είναι μια δύσκολη εξίσωση. Οι αγρότες είχαν χωριστεί σε δύο γκρουπ για μια συνάντηση που θα γινόταν την προηγούμενη Τρίτη, όπου τελικά πήγε το ένα από τα δύο γκρουπ. Άρα, αυτοί που δεν πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πάνε τώρα ώστε να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, γιατί η κυβέρνηση λέει “ό,τι ήταν να δώσουμε, το δώσαμε” και οι αγρότες αν δεν έχουν να πάρουν κάτι γιατί δεν πήγαν και στην προηγούμενη συνάντηση;».

Για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις: «Η Νέα Δημοκρατία, όσο οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές που θα ήθελε η κυβέρνηση, προφανώς και θα ανησυχεί. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει άνοιγμα περισσότερο από την Αριστερά, γιατί θα θέλει να μεγαλώσει τη δεξαμενή των ψηφοφόρων όταν έρθει η ώρα να ανακοινώσει τον πολιτικό φορέα. Αναφορικά με την κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το κόμμα και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τα τρία χρόνια της συμπλήρωσης των Τεμπών για να μη συνδεθούν μαζί με την τραγική εκείνη ημέρα».