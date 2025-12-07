Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, παραχώρησε συνέντευξη στο Ertnews, μιλώντας για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις πολιτικές διεργασίες στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο επιστροφής του στον δημόσιο βίο.

Ο κ. Καμμένος στάθηκε ιδιαίτερα στις γεωπολιτικές προκλήσεις, τις προοπτικές της χώρας στον ενεργειακό τομέα και την ανάγκη ανατροφοδότησης του πολιτικού συστήματος.

Σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού είπε: «Το διάβασα και θεωρώ ότι βγαίνουν αρκετά σοβαρά πράγματα πέραν του κουτσομπολιού, τα οποία πρέπει ο ελληνικός λαός να τα κατανοήσει», συμπληρώνοντας ότι μέσα από τις σελίδες παρουσιάζονται κρίσιμες πτυχές των αποφάσεων και των δυσκολιών που είχε αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Με τον Αλέξη Τσίπρα είχαμε μια έντιμη σχέση»

Απαντώντας στους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη αναφορικά με τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει, εξηγώντας: «Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι’ αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος και γι’ αυτό αποσύρθηκα».

Συμπλήρωσε επίσης: «Εγώ είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα είχαμε μια έντιμη σχέση. Αυτά που συμφωνήσαμε τα κάναμε, με μία μαύρη σελίδα, τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου και αποχώρησα έντιμα και καθαρά και το αποδέχεται».

Σε ερώτηση γιατί επέλεξε τη συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως: «Πήγα με τον Τσίπρα διότι ο Σαμαράς επέλεξε να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου και να συγκυβερνήσει με τον Βενιζέλο. Πήγα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στη Γερμανία, η οποία ήθελε να βάλει τη χώρα μας υπό κατοχή στην Ευρώπη, δηλαδή σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση διεφθαρμένη, που από τότε μας πολέμαγε. Αυτός ήταν ο πραγματικός μας εχθρός».

Ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος σήμερα δεν έχει ενεργό πολιτικό ρόλο, αναφέρθηκε εκτενώς στις εξωτερικές παρεμβάσεις που, όπως είπε, βοήθησαν την Ελλάδα να αποφύγει την έξοδο από την ΕΕ το 2015: «Ο πρόεδρος Ομπάμα στην αρχή, μέσω του Ολάντ και εν συνεχεία ο πρόεδρος Τραμπ βοήθησαν την Ελλάδα να απαγκιστρωθεί από το σχέδιο καταστροφής των Γερμανών και του Σόιμπλε».

«Θα υπάρξει σύγκρουση “ατλαντιστών” και “ευρωπαϊστών”»

Μιλώντας για το σημερινό πολιτικό περιβάλλον, παρατήρησε πως «οι γεωπολιτικές αλλαγές οδηγούν τη χώρα σε μια καινούργια μέρα», εκτιμώντας ότι αναπόφευκτα θα υπάρξει σύγκρουση «ατλαντιστών» και «ευρωπαϊστών». Όπως είπε, δεν προβλέπει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και άρα «πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, τόνισε πως ο πατριωτικός χώρος είναι κατακερματισμένος: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ο Βελόπουλος, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βρίσκονται ανεξάρτητοι. Δείτε πόσοι ανεξάρτητοι στη Βουλή σήμερα. Θωρώ ότι αυτός ο πατριωτικός χώρος πρέπει να συμπλεύσει».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, απάντησε: «ε’α’αν χρειαστεί θα το κάνω». Συμπλήρωσε δε: «εάν δω ότι ο χώρος αυτός δεν καλύπτεται, θα ασχοληθώ». Παράλληλα άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι «καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ με το οποίο εγώ αντιπαρατέθηκα».

Αναφερόμενος στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, είπε ότι η χώρα «μετατρέπεται σε Κατάρ», ενώ πρόσθεσε πως «με τη μετατροπή του Αιγαίου σε ένα τουριστικό παράδεισο και την ασφάλεια από τις ΗΠΑ δεν έχουν χώρο εκείνοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στα παλιά πρότυπα της Ευρώπης καταρρέει».

Τόνισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο που θα συνδέει «την Αλεξανδρούπολη, τη νότια Κρήτη και το Αιγαίο», ενώ υπογράμμισε τη σημασία των συμμαχιών με ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτο.

«Δεν υπάρχει αντιπολίτευση»

Για το πολιτικό σκηνικό υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση είναι αποδυναμωμένη: «δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαλυθεί εντελώς και στην Αριστερά τσακώνονται μεταξύ τους». Εκτίμησε πως στις πρώτες εκλογές «θα προκύψει ένας καινούργιος χώρος… με ένα αίσθημα δικαιοσύνης και οξυγόνου», ενώ η δεύτερη κάλπη θα καθορίσει τις συμμαχίες για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο.

Σε ερώτηση αν αυτός ο νέος χώρος αφορά κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή άλλη πολιτική κίνηση, απάντησε: «θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι εκτός της υπάρχουσας πολιτικής». Και συμπλήρωσε: «εάν η κα Καρυστιανού κατέλθει στις εκλογές χωρίς πολιτικό προσωπικό, θα είναι το δεύτερο κόμμα».

Θίγοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ειρωνικά τη «ρέντα» αρκετών εμπλεκομένων που εμφανίζονται να κερδίζουν επανειλημμένα τυχερά παιχνίδια: «Αυτοί κερδίζουν το Τζόκερ, κερδίζουν το Λαϊκό Λαχείο. Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί που το ’80 ήταν ΠΑΣΟΚ, εν συνεχεία έγιναν Νέα Δημοκρατία…».

«Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία των Βρυξελλών»

Για το ουκρανικό ζήτημα και τη στάση της ΕΕ, υποστήριξε ότι «συνεχίζουμε να βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία των Βρυξελλών», ασκώντας δριμεία κριτική για τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και κάνοντας λόγο για «όπλα που στέλνονται στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική», θέτοντας το ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει αυτήν την πολιτική.

Στα εθνικά θέματα, επανέλαβε την αντίθεσή του στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ χαιρέτισε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με F-35, Rafale και ισραηλινά αντιπυραυλικά συστήματα. Θύμισε ακόμη ότι στο Κυπριακό δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Είναι τύχη για την Ελλάδα η Γκολφόιλ»

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες, ενώ εξήρε τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα λέγοντας ότι «είναι μια εξαιρετική επιλογή… Είναι τύχη για την Ελλάδα». Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που προκύψει θέμα εθνικής ζημίας, «θα με βρει απέναντι», καταλήγοντας ότι προτεραιότητα είναι «το εθνικό συμφέρον».