Η πολιτική πορεία προς τις κάλπες του 2027 –περίπου 500 ημέρες πριν από τις εκλογές– διαμορφώνει ένα σκηνικό με δύο παράλληλες πραγματικότητες. Από τη μία, η σταθερή κυριαρχία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από την άλλη, μια αντιπολίτευση κατακερματισμένη και αδύναμη να αρθρώσει ενιαία πρόταση εξουσίας.

Μία νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα από την «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο» επιχειρεί να αποτυπώσει τη στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στις προσπάθειες δημιουργίας νέων κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. συγκεντρώνει 23%, με το ΠΑΣΟΚ στο 9,5%, το ΚΚΕ στο 7,9%, την Ελληνική Λύση στο 7,6% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7,4%. Η «γκρίζα ζώνη» παραμένει μεγάλη, αγγίζοντας το 23,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,8%.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Ν.Δ. ανεβαίνει στο 30,1%, διευρύνοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στις 17,7 μονάδες.

Αντέχει παρά τα «αγκάθια»

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι, παρά τις πιέσεις από την ακρίβεια, τις δυσλειτουργίες του κράτους και τις επιπτώσεις των υποθέσεων Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ν.Δ. διατηρεί μια πρωτοφανή σε διάρκεια πολιτική υπεροχή. Με τις ενεργειακές συμφωνίες και τις επενδυτικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ να βελτιώνουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, αλλά και τις νέες φοροελαφρύνσεις να ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, η κυβέρνηση εισέρχεται στην προεκλογική περίοδο με συγκριτικό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση εμφανίζεται εγκλωβισμένη σε εσωτερικά προβλήματα, αδυνατώντας να παρουσιάσει συνεκτικό αφήγημα. Το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να αυξήσει την απήχησή του, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δείχνουν ανοδική τάση. Παραμένει αβέβαιο εάν το νέο κόμμα Τσίπρα θα κατορθώσει να καταγράψει διψήφιο ποσοστό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κινείται σε οριακά επίπεδα που μπορεί να τον αφήσουν εκτός Βουλής.

Eπτακομματική βουλή

Πιθανό σενάριο θεωρείται η είσοδος επτά κομμάτων στη Βουλή, κάτι που πιθανώς θα μειώσει τον πήχη αυτοδυναμίας της Ν.Δ. Παράλληλα, καταγράφεται δυσαρέσκεια στο 70% των πολιτών, οι οποίοι εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Κορυφαίο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια (53%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά, την Υγεία και τους χαμηλούς μισθούς.

Στα ποιοτικά στοιχεία, η Ν.Δ. εμφανίζει ισχυρό προβάδισμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ υποχωρεί σημαντικά στις νεότερες γενιές, οι οποίες πιέζονται περισσότερο από την οικονομική πραγματικότητα. Η συσπείρωση της Ν.Δ. βρίσκεται στο 54%, χαμηλή μεν, αλλά υψηλότερη από των περισσότερων κομμάτων, ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν μια μεγάλη δεξαμενή με καθοριστικό ρόλο.

Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» επιχειρεί να διερευνήσει την πιθανότητα αποδοχής των πιθανών νέων κομμάτων Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού.

Η έκπληξη είναι πως παρά τις τελευταίες αποκαλύψεις ότι η Μαρία Καρυστιανού σχεδίαζε εδώ και αρκετό καιρό να προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος, ίσως ακόμα και όταν γίνονταν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, εξακολουθεί να έχει υψηλότερη δυνητική ψήφο από το νέο κόμμα Τσίπρα.

Το 9% δηλώνει πως θα ψηφίσει σίγουρα ένα κόμμα Καρυστιανού, το 18% πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 53% πως σίγουρα δεν θα το ψηφίσει. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7%, 14% και 61%.

Σύμφωνα με έμπειρους εκλογικούς αναλυτές, αυτά τα ποσοστά δυνητικής ψήφου θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα δυο νέα κόμματα ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό στις κάλπες. Αντιθέτως, χαμηλές πτήσεις καταγράφει ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, με τα αντίστοιχα ποσοστά ποσοστά να βρίσκονται στο 2%, 11% και 69%, κάτι που πιθανότα τα γνωρίζουν και στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και γι’ αυτό δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί ακόμα το αν θα κάνει το βήμα για τη δημιουργία κόμματος.