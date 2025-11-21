Για τις αντιδράσεις της Κίνας αλλά και της Ρωσίας ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την ενέργεια για την ευρωπαϊκή αγορά και ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ. Ενισχύουμε και τη γεωπολιτική μας θέση. Είναι ένας τρόπος να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς».

Και πρόσθεσε: «Μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με μια σειρά από καταιγίδες η Ελλάδα «ψηλώνει» ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη και μετράει η γνώμη της. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα και τα τιμούμε, τα υλοποιούμε αλλά κοιτάμε και προς το μέλλον. Για την υπογραφή και άλλων συμφωνιών όπως με τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για την αντίδραση της Μόσχας μέσω της κας Ζαχάροβα είπε: «Ως προς την κα Ζαχάροβα δεν θα πάρουμε την άδειά της. Κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων στους οποίους είναι απέναντι η Δύση δείχνουν ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η θέση μας με τον αμυνόμενο, την Ουκρανία και την Ευρώπη μπορεί να ενοχλεί, αλλά δεν θα την αλλάξουμε και δύο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό».

Πρόσθεσε ακόμα ότι: «Υπάρχει μια στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, την οποία θα τηρήσουμε και θέλουμε να ενισχύσουμε με περισσότερες συμφωνίες που θα φέρουν καλύτερες δουλειές στη χώρα και έσοδα», ενώ τόνισε ότι οι θέσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με τις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη: «Πρέπει να πέσουν λίγο οι τόνοι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ήθελε να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση σε ένα ακόμα πολιτικό σόου για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίδια τακτική με τα Τέμπη. Αυτή η ένταση δεν βοηθάει το ΠΑΣΟΚ. Είπε και ψέματα. Δεν είναι καλό πράγμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση. Η Εξεταστική Επιτροπή στη μεγάλη εικόνα δικαιώνει τον ρόλο της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σε λένε φασίστα, υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας και να τους κοιτάς. Να σε συκοφαντούν να σε βρίζουν και να μην μπορούν να το αποδείξουν στην συνέχεια. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Όλοι αυτοί οι ήρεμοι άνθρωποι και οι μη τοξικοί ενοχλήθηκαν από τον Μακάριο Λαζαρίδη που δρα με αξιοπρέπεια. Δεν τους άρεσαν τα ερωτήματα. Πρόβλημά τους. Δεν μπορείς να λες φασίστα έναν βουλευτή της ΝΔ. Σας θυμίζω ότι μας έχουν πει δολοφόνους, ότι έχουμε συγκαλύψει λαθρέμπορους, ότι είμαστε χούντα και καθεστώς».

Για δηλώσεις Δένδια

«Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κ. Δένδιας. Μην παραποιείτε τις δηλώσεις. Δεν μας προετοιμάζει για κάτι τέτοιο ούτε και επιδιώκει κάτι τέτοιο. Ειρήνη επιδιώκει η κυβέρνηση και ο υπουργός Άμυνας. Μιλούσε για μια συγκεκριμένη φιλοσοφία συγκριτικά με τις ΗΠΑ σε μια ανάλυση που έκανε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις που δημιουργούν πανικό για λάθος λόγους. Πρόθεση δεν υπάρχει, καμία τέτοια στρατηγική δεν υπάρχει. Τίποτα τέτοιο δεν προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού».

Η ερώτηση αφορούσε απόσπασμα των δηλώσεων Δένδια όπου είπε: «Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή. Οι ΗΠΑ είναι εθισμένες σε αυτό το θέαμα. Πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε μία ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση στο πλαίσιο της Ευρώπης μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Το να ρίχνουμε χρήματα στο πρόβλημα – πολύ αγαπημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για να είμαστε ειλικρινείς – δεν μπορεί να αποτελέσει την μόνη παράμετρο», είπε ο κ. Μαρινάκης για τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στο Athens Security Forum 2025.