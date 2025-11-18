Στην κεφαλή της μεγάλης πορείας, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, βρέθηκε η κόρη της Φώφης Γεννηματά.

H Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, η οποία είναι φοιτήτρια Νομικής, κράτησε με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας, του κορυφαίου συμβόλου του αντιδικτατορικού αγώνα.

Η παρουσία της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συμμετέχοντες και στους θεατές, όχι μόνο λόγω της ιστορικής βαρύτητας του τελετουργικού, αλλά και γιατί σήμερα 17 Νοεμβρίου θα ήταν τα γενέθλια της μητέρας της, Φώφης Γεννηματά.

Μάλιστα, ο σύζυγος της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πατέρας της Κατερίνας Γεννηματά-Τσούνη, Ανδρέας Τσούνης, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το παιδί του να κρατά την ιστορική σημαία.

«Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας. Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε ο Ανδρέας Τσούνης.

Φωτογραφίες με την Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη στην κορυφή της πορείας