Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τον λόγο που επέλεξε το όνομα «Ιθάκη» για τίτλο του βιβλίου του, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και θα περιγράφει την περίοδο 2015-2019.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε podcast που θα δημοσιευτεί ολόκληρο την Τρίτη, ωστόσο δημοσίευσε ένα απόσπασμα στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αύριο Τρίτη στο Bookvoice – The podcast, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, μιλάω για πρώτη φορά για την Ιθάκη. Παρουσιάζω τον σκελετό του βιβλίου μου, εξηγώ τι με ώθησε να το γράψω, μιλάω για αυτά που με ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που με δυσκόλεψαν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στη συνέχεια, στο απόσπασμα που δημοσίευσε, ακούγεται να λέει:

«Η Ιθάκη έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου» σημειώνει ακόμα ο κ. Τσίπρας στο απόσπασμα που προδημοσίευσε και προσθέτει: «Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».