Στα όσα είπε ο Νίκος Καραχάλιος για τις συναντήσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού με σκοπό τη δημιουργία κόμματος, αναφέρθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έχω πει πολλές φορές ότι αν η κ. Καρυστιανού θέλει να κάνει κόμμα, καλώς να το κάνει», είπε ο ίδιος, μιλώντας στο OPEN.

«Δεν την έχω ακούσει να το διαψεύδει από εχθές, έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του κ. Καραχάλιου ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον ο κ. Καραχάλιος αισθάνθηκε ότι τον “άδειασε” κατά κάποιο τρόπο και βγήκε αυτός και είπε ότι έχουν συναντηθεί επανειλημμένα».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος: «Δεν με προβληματίζει καθόλου το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από την κ. Καρυστιανού και ίσα-ίσα είμαι πολύ υπέρ της συμμετοχής στη Δημοκρατία και εάν η κ. Καρυστιανού το θέλει ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, είναι πολύ ευπρόσδεκτος. Μου αρέσει η Δημοκρατία, μου αρέσουν οι εκλογές, μου αρέσει η πολιτική. Καλώς να έρθει όποιος θέλει».

«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η υποκρισία. Εάν έχεις πολιτικές φιλοδοξίες και θέλεις να πολιτευτείς, κάνε το. Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο, να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, εάν έχεις την πολιτική φιλοδοξία. Εάν δεν την έχεις, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και άρα σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό ενός ανθρώπου που έχει χάσει το παιδί του. Αλλά το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», υπογράμμισε.

«Το βιβλίο του Τσίπρα δεν είναι απομνημονεύματα, είναι προεκλογικό φυλλάδιο για το νέο του κόμμα»

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας είπε: «Δεν θα είμαι από τους πρώτους αναγνώστες του βιβλίου του, δεν έχω τόση μεγάλη αγωνία. Τον σέβομαι σαν ένα πολιτικό ταλέντο, είναι ένας άνθρωπος που δεν εξελίχθηκε, έμεινε στο ταλέντο του, κάτι που είναι κακό. Το βιβλίο δεν είναι απομνημονεύματα, είναι προεκλογικό φυλλάδιο για το νέο του κόμμα».

«Οι πολιτικοί κάνουν απολογισμούς όταν αποχωρούν, δεν κάνουν απολογισμούς όταν θέλουν να πολιτευτούν. Όταν αποχωρείς είσαι ελεύθερος να πεις και πράγματα που δεν θα τα έλεγες κανονικά», συμπλήρωσε.