Για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται πράξη έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, μιλώντας πριν λίγο στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο στόχο για μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα οι τελεσίδικες αποφάσεις από τα 4 χρόνια να εκδίδονται στα δύο.

«Θα μπορούσε να καταστεί εφικτό χάρη στη σημαντική μεταρρύθμιση που υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και στην πλήρη εφαρμογή του δικαστικού χάρτη στην Αττική που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη είχαν γίνει δεκτές με αρκετές δόσεις δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας», εκτιμώντας ότι «σύντομα οι πολίτες θα αντιληφθούν πως αποδίδουν καρπούς και αυτό γιατί η γρήγορη προστασία στους πολίτες και η ασφάλεια δικαίου ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ελληνική πολιτεία. Αποτελούν τη βάση για ευημερούσα πολιτεία».

Ειδικά για το νέο Πρωτοδικείο ανέφερε: «Η νέα έδρα θα εξυπηρετεί σχεδόν 500.000 πολίτες και 1.000 δικηγόρους. Σε ένα σύγχρονο προσβάσιμο κτίριο δίπλα στο μετρό. Με δύο ακροατήρια ώστε να εκδικάζει περισσότερες υποθέσεις. Γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη, αίροντας μια εθνική ανορθογραφία». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο της Δικαιοσύνης λέγοντας: «Θέλουμε δικαιοσύνη δίπλα στον πολίτη και ποτέ απέναντι. Διαμορφώνουμε συνθήκες ώστε να μπορούν όλοι να επιτελούν το έργο τους με αμεροληψία. Δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία. Κάθε μέρα καθυστέρηση είναι μια χαμένη ευκαιρία. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Κοιτάζοντας μπροστά». Και κατέληξε:

«Καλύτερη απόδειξη πως το δύσκολο έργο της απόδοσης δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα. Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Γι’ αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».