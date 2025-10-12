Την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί αύριο ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντερφουλ και τα θέματα που θα συζητήσει με τον Έλληνα ομόλογό του υπερβαίνουν τις διμερείς σχέσεις, αφού αφορούν συνολικά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα θα είναι το πρόγραμμα SAFE και σύμφωνα με ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενστάσεις της Ελλάδας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι δεν θα μεταβεί στη συνέχεια στην Άγκυρα, όπως είχε κάνει η προκάτοχός του Αναλένα Μπέρμποκ. Η Γερμανία από τη μια δηλώνει ότι σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, κάτι που αναμένεται να το επαναλάβει στη συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, από την άλλη όμως θεωρεί ότι Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους ακόμη και με απευθείας διάλογο.

Το Βερολίνο άλλωστε διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Άγκυρα και σε διμερές επίπεδο, γι’ αυτό και δεν είναι αρνητικό στη συμμετοχή και της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα SAFE, αφού θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή βιομηχανική βάση για να παραμείνει αμυντικά δυνατή και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις κυρίως από τη Ρωσία. Το θέμα αυτό συζήτησε και πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός όταν συναντήθηκε στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, αλλά και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είχε ζητήσει το ραντεβού για αυτόν ακριβώς το λόγο. Η Αθήνα δεν έχει μεταβάλει τη στάση της και τη σύνδεση με την κατάργηση του casus belli, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία επιθυμούν την ενίσχυση των σχέσεων με την Τουρκία στον αμυντικό τομέα. Έτσι προς το παρόν η μοναδική που κρατά αντιστάσεις είναι η Γαλλία, η οποία μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο μπλοκάρουν την είσοδο της Άγκυρας στο SAFE. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν περάσει και από διακυμάνσεις. Η ελληνική κυβέρνηση όμως γνωρίζει ότι η Γερμανία ενέκρινε πρόσφατα ένα προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σχετικά με την παράδοση των Eurofighters με το σκεπτικό ότι εξυπηρετούν το συλλογικό έργο του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των Ευρωπαίων εταίρων.

Το δεύτερο μεγάλο θέμα που αναμένεται να συζητήσουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αφορά στο μεταναστευτικό. Από το 2016 και οι δύο χώρες μας πλήττονται σοβαρά από το μεταναστευτικό κύμα, γι’ αυτό συνεργάζονται πια στενά σε όλα τα επίπεδα. Το νέο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Δημιουργεί αλληλεγγύη με τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα και σαφείς κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη. Ζητούμενο όμως τώρα είναι η συνεπής εφαρμογή του, όπως σημειώνουν γερμανικές πηγές, ενώ εξετάζεται ξεχωριστά η δευτερογενής μετανάστευση. Τα τελευταία πέντε χρόνια, πολλές χιλιάδες άνθρωποι μετέβησαν στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει θετικές αποφάσεις ασύλου στην Ελλάδα.

Ο Γιόχαν Βάντερφουλ, ο οποίος δεν είναι γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό, διατηρεί αδυναμία για τις ένοπλες δυνάμεις καθώς υπηρέτησε στον γερμανικό στρατό από το 1983 μέχρι το 1986 και είναι υποστηρικτής της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.