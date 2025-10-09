Λογομαχία ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, είχαμε πριν από λίγη ώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής με αφορμή την επιλογή του πολιτικού αρχηγού να επαναφέρει τις καταγγελίες που συνδέουν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τη μεταφορά λαθραίων καυσίμων.

Ο κ. Βελόπουλος ανέφερε πως αυτός ήταν που εισήγαγε για πρώτη φορά στον πολιτικό διάλογο τον όρο «ξυλόλιο» δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πράγματι εγώ μίλησα για ξυλόλιο, εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και καταστροφή του βιολογικού υλικού και μετά ακολούθησαν οι άλλοι». Και ακολούθως πρόσθεσε με νόημα ότι: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εμείς τελευταίοι θα γελάσουμε, αλλά θα κλαίει ο κόσμος για όσα πραγματικά συνέβησαν στα Τέμπη».

Στην απάντησή του ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για την παραδοχή του σημειώνοντας πως «δεν συμφωνώ με όσα λέτε αλλά οφείλω να παραδεχθώ ότι σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε όλα αυτά τα οποία κατά τη γνώμη μου, αποτελούν φρικώδη πολιτική και κομματική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και τραγωδίας». Και πρόσθεσε το μέλος της κυβέρνησης: «Τα επιχειρήματα που εσείς πρώτος είπατε για το ξυλόλιο είναι όντως ευρήματα Βελόπουλου και τα «προσκύνησε» το ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήμουν όταν το είπατε πρώτη φορά και γελούσαμε μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα 2 χρόνια μετά, σας προσκυνάνε. Καλά να πάθουν, τέτοιοι είναι. Ευτυχώς θα ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα. Οι διχασμοί έχουν κοστίσει πολύ και δεν χρειάζονται. Δεν είναι προσφορά προς την πατρίδα αυτό. Το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την κα Κωνσταντοπούλου – αυτό σας είπε και η Διαμαντοπούλου – και νομίζετε ότι ενισχύετε το κόμμα σας ενώ καταστρέφετε ένα σοβαρό κόμμα».