Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σήμερα το απόγευμα (18:30) στο Ωδείο Αθηνών, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου παρουσία του πρωθυπουργού αλλά και των κυρίων Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος που επιμελήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Για πολλούς, η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ίδιο χώρο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στην παρούσα συγκυρία δεν γίνεται τυχαία. Συνδέεται, λένε, με την ανάγκη ενότητας αλλά και πολιτικής σταθερότητας, για την οποία έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία του χθες βράδυ ο πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Ενώπιον της οικονομικής ελίτ της χώρας, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, η οποία από παρίας του 2015 σήμερα δανείζεται απ’ τις διεθνείς αγορές φθηνότερα ακόμη και από άλλες πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Και κυρίως, ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας που η κυβέρνηση κατόρθωσε να αποκαταστήσει για τη χώρα και θετική συνέπεια της εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική η οποία, σταδιακά, μπορεί να μετατρέπει τη συλλογική ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς.

Καταλύτης η πολιτική σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας: «Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Επενδύσεις, δίχως ασφαλές περιβάλλον. Ούτε, βεβαίως, και εξέλιξη χωρίς κανόνες που θα τηρούνται σε συνθήκες ομαλότητας και κοινωνικής συνοχής», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, θέλοντας να δείξει στην πράξη τι σημαίνει η πολιτική σταθερότητα, έφερε δύο παραδείγματα: τις κυβερνητικές κρίσεις που ξεσπούν στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, και το πόσο γρήγορα ξαναφουντώνει ο λαϊκισμός, ο οποίος έχει τη δύναμη να μεταλλάσσει κάθε οικονομική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία.

Θύμισε σε όσους έχουν κοντή μνήμη ότι η πολιτική σταθερότητα δεν ήρθε από μόνη της αλλά κατακτήθηκε μέσα από πολλές δοκιμασίες και γι’ αυτό, όπως είπε, είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια, όπως συχνά συμβαίνει τελευταία.

Εδώ, στο κάδρο μπήκε η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας «Η σταθερότητα, άλλωστε, αποτελεί βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. Δεν χρειάζεται νομίζω, ειδικά σε αυτό το κοινό, να σας θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα, οι αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν “στην εντατική”. Μπορεί σε κάποιους αυτά να φαντάζουν μακρινά, αλλά εσείς εδώ ξέρετε καλά το κόστος της αβεβαιότητας και το ρίσκο των λάθος επιλογών. Το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να εγγυηθούν την ευημερία χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό.

Περιγράφοντας την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, υπογράμμισε: «Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Από επιλογή και όχι από ανάγκη. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».

Στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες, τόνισε πως «αυτό, όμως, δεν μπορεί να το διεκδικήσει μόνη της καμία κυβέρνηση. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη και τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είτε θα επιστρέψουμε ξανά στη μιζέρια και στον μηδενισμό».