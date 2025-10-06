Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την αποχώρησή του από τη Βουλή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό και ειδικότερα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον του κόμματος και την πορεία της αριστερής παράταξης στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την πολιτική κληρονομιά του πρώην πρωθυπουργού, καθώς και για την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος.

Οι πρώτες αντιδράσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στελεχών της αντιπολίτευσης:

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι: «Από τις τρεις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του δεν φαινόταν κάποια διαφωνία με το σχέδιο ή το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καταλάβει να υπάρχει κάποια διαφωνία και δεν είχε διατυπωθεί. Μας στεναχωρεί αυτή η απόφαση του πρώην προέδρου μας, σίγουρα αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κρίσιμη περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά στο γιατί τώρα και όχι σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Αυτά ο Αλέξης θα τα απαντήσει ο ίδιος. Εγώ ελπίζω αυτά που λέει στη δήλωσή του για μελλοντική συμπόρευση να γίνει πράξη».

Ο Χρήστος Γιαννούλης: από την πλευρά του μέσω του Action 24 ανέφερε ότι: «Είναι μια κίνηση για την οποία την ευθύνη έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα (της δήλωσής του) ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια να αλλάξουμε πολιτικές. Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον. Σαφώς θα υπάρξουν και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ερώτηση σχετικά με τον αν με την κίνησή του ο Αλέξης Τσίπρας σκοτώνει τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Ο Δημήτρης Καιρίδης από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ είπε πως το ζήτημα «Αφορά κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Φάμελλο. Με αυτή την κίνησή του ο Αλέξης Τσίπρας βάζει ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έκανε εξουσία το 2015».

Επιπλέον, συμπλήρωσε πως: «Το τι θα προκύψει στον χώρο αυτό και πόσο πετυχημένο μπορεί να είναι το ξαναζεσταμένο πιάτο, Αλέξη Τσίπρα, θα το δούμε. Η γνώμη μου είναι ότι όσο αρνείται να κάνει μια στοιχειώδη αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του 2015, τόσο θα κουβαλάει το “προπατορικό αμάρτημα” της διακυβέρνησής του, που είναι αυτή η συνεργασία με του ΑΝ.ΕΛ., που είναι ο Βαρουφάκης, που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτά τα φοβερά και τρομερά που ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι και τα οποία με αφορούν προσωπικά, γιατί είναι αυτά που με έφεραν στη Βουλή το 2019. Ο λόγος που πολιτεύτηκα είναι για να μην τα ξαναζήσουμε».

O Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας επίσης στον ΣΚΑΪ σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως εξής: «Προέρχεται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά και έχει κυβερνήσει με την Ακροδεξιά. Εγώ είδα (στη δήλωσή του), όπως είπε, ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό η παρουσία του στη Βουλή. Θα συμφωνήσω ότι τρία χρόνια τώρα και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει φέρει ακρίβεια, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει ούτε μία φορά. Είναι ο δεύτερος πιο αμέτοχος βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου μετά τον Κώστα Καραμανλή».