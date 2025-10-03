«Αν ξαναγελάσεις μαζί μου την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα» φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Κώστα Μπάρκα σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μόλις η ανεξάρτητη βουλευτής που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, ολοκλήρωσε την ομιλία της. Τότε, φέρεται να πέρασε από το έδρανο της πρώτης σειράς που καθόταν ο κ Μπάρκας και να του εκστόμισε τη συγκεκριμένη απειλή.

Πάντως ο κ. Μπάρκας υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα γελούσε με κάτι που του είχε πει ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καθόταν στο διπλανό έδρανο.

Η κ. Ραλλία Χρηστίδου, συνομιλώντας με τους πολιτικούς συντάκτες ανέφερε ότι ο συνάδελφός της από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ενοχλήθηκε επειδή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μιλούσε από το βήμα της Ολομέλειας για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά.