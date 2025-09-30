Για τη σημαντικότερη, όπως τη χαρακτήρισε, αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη διαδικασία των ηλεκτρονικών ραντεβού στα νοσοκομεία της Αττικής.

Σε συνέντευξή του στο Action24 το βράδυ της Τρίτης, έκανε γνωστό ότι από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσα από ενιαία πλατφόρμα για 127 νοσοκομεία. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «έχει οργανώσει την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με στόχο να μην ξεκινήσει το δικαστήριο». Μάλιστα πρόσθεσε πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου δίνει τα ρέστα της για να μην ξεκινήσει η δίκη». Παράλληλα, τόνισε ότι «κάθε αίτημα που μπορεί να κρύβει θεωρία συγκάλυψης για τοξικολογική στα οστά πρέπει να διερευνηθεί».

Σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι εάν προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, αυτό θα αποδυναμώσει τη Νέα Δημοκρατία.

Tι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού