Εισοδήματα της τάξης των 199.415,54 ευρώ δηλώνει στο πόθεν έσχες του για το οικονομικό έτος 2022 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προερχόμενα τόσο από τη βουλευτική του αποζημίωση όσο και από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Στα περιουσιακά του στοιχεία παρατηρούμε ότι περιλαμβάνονται δύο νέες τραπεζικές θυρίδες στην Eurobank, καθώς και 16 λογαριασμοί – μερικοί εκ των οποίων μηδενικοί – που συνολικά όμως φτάνουν στα 231.127,81 ευρώ. Στην ακίνητη περιουσία του προστίθεται μια μονοκατοικία στις Μηλιές Πηλίου 148 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 18,99 τ.μ. έτους κατασκευής 1998 και έτους κτήσης 202, ενώ ήδη διαθέτει ακίνητα στην Πέλλα 67,85 τ.μ. και στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής (μονοκατοικία 50 τ.μ. και βοσκότοπο), τα οποία απέκτησε μέσω κληρονομιάς. Παράλληλα δηλώνει στην κατοχή του ένα ΙΧ 1.991 κ.εκ., συμμετοχή σε εταιρεία ΕΠΕ και υπόλοιπο 5.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Για το οικονομικό έτος 2023, η δήλωσή του εμφανίζει εισοδήματα μειωμένα στα 60.641,05 ευρώ, αλλά με αύξηση στις τραπεζικές καταθέσεις, που ανέρχονται σε 268.849,99 ευρώ. Δεν σημειώνονται αλλαγές σε ακίνητα, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή στις οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023