Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε ένα νέο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε Σύρο, Πάρο, Μύκονο και Τήνο.

Συγκεκριμένα, η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε σε σημερινή συνεδρίαση την υλοποίηση τριών Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στις παραπάνω περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού 157,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αναπληρωτή αυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, μετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος.

Ακόμη, συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης.