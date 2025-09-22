Στον δήμο Γαλατσίου βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιώντας αυτοψία σε έργα πολιτισμού και παιδείας που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια, στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε όλους τους δήμους της Αττικής. Συνοδευόταν από τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Μαρκόπουλο.

Κατά την επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά εξετάστηκαν τόσο τα υπό εξέλιξη έργα όσο και αυτά που προγραμματίζονται και εντάσσονται στο πλαίσιο των 280+1 έργων που έχουν δρομολογηθεί σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης επισκέφτηκε τους εξής χώρους κατασκευής:

Το νέο βιοκλιματικό υπαίθριο κινηματογράφος 100 θέσεων με τρία υπόγεια στάθμευσης , συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, στο οικόπεδο που βρισκόταν έως και πριν από περίπου τρεις δεκαετίες το ιστορικό θερινό σινεμά «ΖΑΪΡΑ». Ανεγείρεται σε οικόπεδο επιφάνειας 1.106,30 τ.μ. και θα παραδοθεί το 2026 με εκτεταμένη φύτευση που θα εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

Το νέο κτίριο 3ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου , επί των οδών Ηχούς, Έρσης και Τραλλέων, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ, που θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

Το τετραώροφο κτίριο του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Γαλατσίου, σε οικόπεδο 481,8 τ.μ. επί της οδού Μεσσηνίας 30-32, με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ, που θα φιλοξενεί από το 2026 τουλάχιστον 40 βρέφη και 30 νήπια, καλύπτοντας τις ανάγκες των οικογενειών της περιοχής.

Επίσης, συζητήθηκε και η δρομολόγηση νέων έργων όπως:

Η ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου , σε οικόπεδο εμβαδού 4.500 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 14,4 εκατ. ευρώ, όπου η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανέγερσής του με ποσό 5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή δικτύου ομβρίων μήκους περίπου 3 χλμ. στην περιοχή «Κρητικά», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του, ανέδειξε τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ως νέα διοικητική Αρχή, αλλά και τη στρατηγική με την οποία προχωρά η ολοκλήρωση ώριμων έργων. «Παραλάβαμε το 2024 έναν μεγάλο αριθμό έργων χωρίς επαρκείς μελέτες, χωρίς χρηματοδότηση και με τεράστια κενά, απειλώντας με εκτροχιασμό τον προγραμματισμό. Προχωρήσαμε σε ριζική αναδιάρθρωση και βάλαμε τάξη, απεντάσσοντας έργα χωρίς ωριμότητα και προτεραιοποιώντας όσα μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα θητεία. Συνεχίζουμε με το δρομολογημένο σχέδιο 280+1 μεγάλων έργων σε ολόκληρη την Αττική, έχοντας ως στόχο μέχρι το 2028 είτε να έχουν παραδοθεί είτε να έχουν φτάσει σε ποσοστό απορρόφησης άνω του 50%».

«Το Γαλάτσι αποτελεί θετική εξαίρεση, καθώς τα έργα εδώ έχουν υψηλή ωριμότητα και εξασφαλισμένη αρχική χρηματοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους. Με τον δήμαρχο κ. Μαρκόπουλο έχω μια υποδειγματική σχέση εμπιστοσύνης που έχει σφυρηλατηθεί μέσα στα χρόνια. Η συλλογική προσπάθεια είναι που δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήματα. Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Με πράξεις και έργα ουσίας, και όχι με υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαρκόπουλος ανέφερε πως «η περιφέρεια Αττικής και προσωπικά ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα. Χωρίς αυτήν τη συνεργασία, πολλά έργα δεν θα είχαν προχωρήσει. Με τις παρεμβάσεις της περιφερειακής Αρχής επιταχύναμε αδειοδοτήσεις και ξεμπλοκάραμε κρίσιμες διαδικασίες. Το Γαλάτσι αλλάζει εικόνα γιατί δουλεύουμε όλοι μαζί, με εμπιστοσύνη και σχέδιο».

Πηγή: ΑΠΕ