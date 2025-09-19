Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με σύσκεψη να πραγματοποιείται το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα μέτρα περιορισμού και διαχείρισης της ασθένειας.

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε αυξημένα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς η νόσος απειλεί τα ζώα και τα προϊόντα μας», ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας, υπενθυμίζοντας τη σειρά αποφάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση μέτρων, όπως μεταδίδει το larissanet. Άμεσα θα κινητοποιηθούν όλοι οι κτηνίατροι για να συνδράμουν, ενώ θα ξεκινήσει και η λειτουργία απολυμαντικών σταθμών στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη κτηνοτροφία.

«Γίνεται πράξη αμέσως η απόφαση των μέτρων και εμείς ως περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούσαμε ήδη απολυμαντικούς σταθμούς και από τη Δευτέρα θα ενεργοποιηθούν 17 σε όλη τη Θεσσαλία», πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουρέτας, ενώ στην περιφέρεια Λάρισας θα λειτουργήσουν επτά.

Να σημειωθεί, ότι μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι.