«Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η σιωπή είναι συνενοχή», σημειώνει, τονίζοντας πως «η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

«Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων ΤΩΡΑ», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος.