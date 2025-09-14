Με το πολιτικό ορόσημο του Φθινοπώρου που δεν είναι άλλο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να βαίνει προς το τέλος της, μετά και από τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη η κυβέρνηση ανασυντάσσεται και ο πρωθυπουργός συνεχίζει το έργο του επιχειρώντας μετά και την ανακοίνωση των μέτρων να αλλάξει το κλίμα.

Η εβδομάδα που ξεκινά αύριο θα είναι πλούσια, καθώς τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Παρασκευή με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, στη θέση του εκλιπόντος Απόστολου Βεσυρόπουλου με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο να αποτελεί πρόταση του προέδρου της ΝΔ, ενώ δεν θα λείψουν και οι ζυμώσεις και συζητήσεις για την επόμενη μέρα μετά τις ανακοινώσεις.

Η ευρω-ατζέντα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται σε περιοδεία στις πρωτεύουσες των κρατών – μελών επιχειρώντας άμεσες διαβουλεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις για μια σειρά από θέματα όπως: η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στήριξη στο Κίεβο αλλά και οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε παράλληλο χρόνο, έντονη αναμένεται να είναι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, καθώς αφενός οι νομοθετικές εργασίες θα περιλαμβάνουν την ψήφιση νομοσχεδίων και αφετέρου πρεμιέρα κάνει αύριο η εξεταστική επιτροπή, όπου συνεδριάζει για πρώτη φορά με θέμα την εκλογή προεδρείου, συνεδριάσεις που θα διαρκέσουν από 3 μήνες και πάνω με εντάσεις και διαξιφισμούς.

«Κλειδί» η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται και εισηγήσεις από στενούς του συνεργάτες για να αλλάξει το κλίμα και μέσα στο επόμενο διάστημα να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη όλο και περισσότερο πολιτών στην κυβέρνηση.

Ήδη το κυβερνητικό επιτελείο χρησιμοποιεί ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά που έχει στην διάθεσή του που δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος έχει βγει μπροστά και έχει ξεκινήσει νέο κύκλο περιοδειών αλλά και ανάδειξης του κυβερνητικού έργου όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα διανομής κατ’ οίκον των φαρμάκων υψηλού κόστους.

Υπάρχουν ωστόσο ακόμα και εισηγήσεις για έναν δομικό ανασχηματισμό ο οποίος θα ανανεώσει το κυβερνητικό σχήμα αλλά και για την αλλαγή εικόνας του κυβερνητικού σχήματος με την αναδόμησή του, με συνενώσεις υπουργείων και μετακινήσεις υπουργών.

Ο πρωθυπουργός ακούει τους συνεργάτες του και τους ζητεί προτάσεις για την επανασυσπείρωση της βάσης της ΝΔ ενώ παράλληλα αναζητείται τρόπος έτσι ώστε να επαναπροσεγγιστεί το κέντρο, δηλαδή οι πολίτες που ζητούν ασφάλεια, τάξη και μια αξιοπρεπή καθημερινότητα.