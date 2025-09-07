Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Βίβιαν Μπενέκου. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στον νέο της ρόλο καθώς και για τη γνωριμία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο ρόλος της βουλευτού ήταν όπως τον περιμένατε;

Ο σοφός λαός λέει «κατεβαίνεις στην πολιτική», δεν λέει «ανεβαίνεις». Και δεν το λέει τυχαία. Η πολιτική είναι κατηφορικός δρόμος, γεμάτος δυσκολίες, όχι στρωμένο κόκκινο χαλί που πιστεύουν κάποιοι στερεοτυπικά. Ο ρόλος της βουλευτού είναι απαιτητικός, συχνά σκληρός, με ζόρια και απογοητεύσεις, κυρίως γιατί έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με την αγωνία των πολιτών.

Υπάρχει ωστόσο ένα οξύμωρο. Η άσκηση νομοθετικής εξουσίας, που είναι η πραγματική δουλειά του βουλευτή, δημιουργεί προσδοκίες για την υλοποίηση έργων που συχνά απαιτούν πολλά χρόνια. Μια μεταρρύθμιση δεν είναι κουμπί σε ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα παράγει ακαριαία αποτελέσματα. Χρειάζονται χρόνος, επιμονή και θεσμική συνέχεια. Όμως, μέσα σε αυτή τη δυσκολία κρύβεται και η αληθινή χαρά. Όταν βλέπεις ότι μια θεσμική σου παρέμβαση, μια πίεση ή μια απόφαση αλλάζει, έστω και αργά, κάτι στην καθημερινότητα. Αυτό είναι που δίνει στην πολιτική το νόημα της.

Γνωρίσατε και τη νέα πρέσβη, που έχουμε κάνει «μαύρα μάτια» να τη δούμε. Είναι καλή επιλογή, πιστεύετε;

Ναι, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία παραστάθηκα ως προσκεκλημένη του Γκας Μπιλιράκη. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια εμβριθή προσωπικότητα, πολυτάλαντη, με βαθιά στοχοπροσήλωση. Στην πρώτη μας συνάντηση έδειξε άνθρωπος με βαθιά κατανόηση της περιοχής και με ξεκάθαρη πρόθεση να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα: ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ δεν είναι τυπικές, είναι στρατηγικές και πολυεπίπεδες.