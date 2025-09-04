Η πρώτη πολιτική ανακοίνωση της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας δόθηκε από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο Ορφέας Γεωργίου, ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος στο 14ο Συνέδριο της Οργάνωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της παρούσας θητείας, με την ομιλία του να περιλαμβάνει σαφές πολιτικό στίγμα, απολογισμό του έργου της ΟΝΝΕΔ, αλλά και κατευθύνσεις για τη στρατηγική της επόμενης περιόδου.

Όπως σημείωσε, εφόσον ανανεωθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα συνεχίσει να είναι «πρόεδρος όλων», με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΟΝΝΕΔ. Στόχος που, όπως τόνισε, αφορά όχι μόνο την Οργάνωση, αλλά και τη συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη νεολαία, στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ