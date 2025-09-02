Την πρόθεσή του να καθιερωθεί ως μόνιμο μέτρο η ρύθμιση που απαγορεύει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να κάνουν προσφορές σε προϊόντα, εφόσον έχουν προηγηθεί αυξήσεις τιμών το τελευταίο τρίμηνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Το μέτρο εντάσσεται στη δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στα νοικοκυριά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Πέρυσι η Ελλάδα είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, τώρα είναι αρνητικός στα είδη συντήρησης των νοικοκυριών. Ζήτησα και απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν, όπως και πέρυσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1000 κωδικών, ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως «υπάρχει δέσμευση ότι καθώς θα ανταποκριθεί η βιομηχανία τροφίμων, θα προχωρήσουν και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω μείωσης φορολογίας και μέτρα για την αύξηση του κόστους ζωής».

Εντατικοί έλεγχοι και νέα αρχή εποπτείας

Ο κ. Θεοδωρικάκος αποκάλυψε επίσης ότι έχει δοθεί εντολή «για ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να δούμε την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για παραπλανητικές εκπτώσεις βάση της συμφωνίας του 2024».

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου θεσμικού οργάνου: «σήμερα νομοθετούμε εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς με 300 νέους πρόσθετους ελεγκτές και ψηφιακά μέσα για να καταγγέλλει ο καταναλωτής πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά».

Επιστροφές χρημάτων και έρευνες

Αναφερόμενος σε επενδύσεις που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο αλλά δεν υλοποιήθηκαν, ο υπουργός τόνισε ότι «έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ υποθέσεις συνολικά 55 εκατ. ευρώ για επιστροφή. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ούτε ένα ευρώ των φορολογουμένων που είχε δοθεί για επενδύσεις και αυτές δεν έγιναν. Αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν πίσω. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα γι’ αυτό. Το ίδιο θα γίνει και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η εικόνα της ακρίβειας στην Ελλάδα

Σχετικά με τις τιμές των βασικών αγαθών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «από πέρυσι υπάρχουν αρκετά προϊόντα και τρόφιμα και είδη συντήρησης του νοικοκυριού, που είναι αρκετά μειωμένα. Η ζήτηση δυσκολεύει το θέμα των τιμών, φέρνει όμως την ίδια στιγμή μεγάλα έσοδα στον προϋπολογισμό για να επιστρέφουν στην κοινωνία με μέτρα όπως αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ».

Συμπλήρωσε δε ότι «τα τελευταία 6 χρόνια υπάρχουν αυξήσεις σε προϊόντα και στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εκεί που είμαστε χειρότεροι είναι στο κόστος στέγασης και στο κόστος ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, είμαστε στον μέσο όρο των αυξήσεων της ΕΕ».