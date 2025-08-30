Ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς παρομοιάζει το περίφημο «κύπελλο του Πυθαγόρα» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η κ. Διαμαντοπούλου, που περνά μέρος των διακοπών της στη Σάμο, εμφανίζεται να κρατά το γνωστό κύπελλο, το οποίο –σύμφωνα με τον μύθο– σχεδιάστηκε από τον Πυθαγόρα για να διδάξει το μέτρο. Όπως εξηγεί, το κύπελλο μπορεί να γεμίζει με υγρό μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά αν ξεπεραστεί η ειδική οπή, τότε αδειάζει αμέσως.

«Έκανα διακοπές στη Σάμο. Και γυρίζοντας από το Πυθαγόρειο τι θα έπαιρνα μαζί μου; Το κύπελλο του Πυθαγόρα. Τι είναι το κύπελλο του Πυθαγόρα; Είναι ένα κύπελλο που το γεμίζεις με νερό, το υγρό διατηρείται, και όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη γραμμή τότε αδειάζει μονομιάς. Έτσι και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκάνδαλα, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή. Και όπως το κύπελλο, έτσι και η κυβέρνηση, θα αδειάσει, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο», ανέφερε στο βίντεο.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση σημείωσε: «Το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη! Όπως το κύπελλο έτσι και η Κυβέρνηση θα αδειάσει. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο».