«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία οφείλουν να αποτελούν χώρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί αισθάνεται προστατευμένο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με το μακελειό σε σχολείο της Αυστρίας.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του X, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγική αυτή επίθεση.

I am deeply shocked by the news of the shooting at the school in Graz. Schools should be beacons of learning and hope, where every child feels safe. My thoughts are with the victims, their families and those affected. I extend our heartfelt condolences to the people of Austria.