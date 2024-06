BEAST

Το κεντρικό θέμα συζήτησης

Καλημέρα καλή εβδομάδα. Η στήλη σας είχε προϊδεάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι έρχεται στην Ελλάδα το βράδυ των ευρωεκλογών. Η αποχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό πλέον αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης στο πολιτικό μας σύστημα. Το συζητάνε και στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το άλλο στοιχείο είναι και το 20% περίπου των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ. Πάμε να δούμε σιγά – σιγά τι γίνεται.

Ριζικές αλλαγές

Το χθεσινό αποτέλεσμα φέρνει ριζικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μετά την δήλωση του πρωθυπουργού τηλεφώνησα και ρώτησα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, πώς μεταφράζεται η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έλαβε το μήνυμα. Η μια ανάγνωση αφορά την σύνθεση της κυβέρνησης και άρα αφορά αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο. Εκεί θα δούμε και μεγάλες αλλαγές και σε πρόσωπα. Η άλλη κίνηση αφορά τη δομή της κυβέρνησης και η τρίτη πρωτοβουλία σχετίζεται με την ατζέντα, δηλαδή. Με τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν.

Άμεσα ανασχηματισμός

Αυτό που καίει όμως πάρα πολλούς είναι πότε θα κάνει κίνηση ο πρωθυπουργός. Αυτό που έμαθα όμως είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αφήσει το χρόνο να περάσει και μαθαίνω πως θα γίνουν οι αλλαγές άμεσα. Άρα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για όποιους θα μετακινηθούν ή θα χάσουν την καρέκλα τους.

Πιο δεξιό προφίλ

Το άλλο που έμαθα είναι ότι θα έχει πιο δεξιό προφίλ η νέα κυβέρνηση και μένει να φανεί ποιοι θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό σχήμα. Ένα από αυτά είναι και ο Θάνος Πλεύρης, ενώ δεν αποκλείεται να αναβαθμιστούν πρόσωπα όπως ο Κώστας Κυρανάκης ή να επανέλθουν άλλα στελέχη όπως ο Κώστας Καραγκούνης. Άκουσα ξώφαλτσα και το όνομα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Τι θα γίνει στο Μαξίμου

Ένα άλλο ερώτημα είναι τι θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες, επί της ουσίας το Μέγαρο Μαξίμου είναι ακέφαλο σε διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο. Έφυγε ο Γιάννης Μπρατάκος, ο Σταύρος Παπασταύρου και είχε προηγηθεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει από σήμερα γύρο επαφών για το ποια πρόσωπα θα φέρει στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά του να αλλάξει το κλίμα με στοχευμένες κινήσεις.

Η αποσύνδεση

Όπως μου έλεγαν και δυο υπουργοί που συνομίλησα η πτώση της ΝΔ οφείλεται διότι αποσυνδέθηκε από το παραδοσιακό της εκλογικό σώμα. Αυτό έδωσε και ενίσχυση στην Ελληνική Λύση που σε πάρα πολλούς νομούς στη Βόρεια Ελλάδα είναι δεύτερο κόμμα, στη Φωνή Λογική της Λατινοπούλου και στη Νίκη κυρίως.

Το πηγαδάκι με τη Ντόρα Μπακογιάννη

Λίγο πριν τις 20.00 χθες η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη αποχώρησε από τα γραφεία της ΝΔ και όταν ρωτήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για τα εκλογικά αποτελέσματα on camera απάντησε «δεν κάνω δηλώσεις πριν τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ΝΔ». Ωστόσο λίγο νωρίτερα είχε στηθεί ένα ενδιαφέρον πηγαδάκι και η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το Ηράκλειο δεν έγινε γαλάζιο, ωστόσο είπε ότι μπορεί να μην έφτασε τον πήχη που είχε θέσει η γαλάζια παράταξη αλλά εστίασε στη μεγάλη απόσταση από τα άλλα κόμματα. Πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα στην Ευρώπη είναι ανησυχητικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και επισήμανε ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα κάνει τη σωστή ανάλυση και θα προχωρήσει μπροστά.

Τα χαμόγελα του Αυτιά και η επίκληση στα θεία

Δεδομένου ότι εκτός των άλλων ο εσωκομματικός πόλεμος μεταξύ των υποψήφιων ευρωβουλευτών ήταν μεγάλος, εμφανής ήταν η αγωνία τους για την τελική σταυροδοσία από νωρίς το απόγευμα. Στα γραφεία της ΝΔ και στην αίθουσα που ήταν συγκεντρωμένοι οι δημοσιογράφοι έφτασε γύρω στις 19.30 χθες το απόγευμα ο Γιώργος Αυτιάς και δεν έλειψαν τα συγχαρητήρια, ωστόσο ο ίδιος ήταν εμφανώς συγκρατημένος λέγοντας: «Ό,τι πει ο θεός…». Λίγη ώρα μετά χαιρέτισε και ο Σπύρος Καρανικόλας χωρίς όμως να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ και ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε μια στάση στους δημοσιογράφους. Ο Γιώργος Αυτιάς πάντως επανήλθε αργότερα όταν σχηματοποιήθηκε το πρώτο κύμα της σταυροδοσίας, όπου τον έφερνε πρώτο σε κατάταξη λέγοντας ότι επήλθε η δικαίωση, καθώς είχε υποστεί αδικίες.

Ναι, μεν, αλλά, για Κασσελάκη

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν ανακουφισμένος, όπως έμαθα, γιατί κυρίως δεν έχασε το κόμμα του τη δεύτερη θέση. Ναι, μπορεί να έχασε και άλλες μονάδες σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023, αλλά τουλάχιστον δεν τον πέρασε το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο μόνος λόγος να χαίρονται και το κατάλαβα από τις επαφές που είχα με συνομιλητές του. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί σκεπτικισμός και όχι πανηγυρικό κλίμα, καθώς όπως έμαθα η συζήτηση είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί ναι, όντως ηττήθηκε επί της ουσίας η ΝΔ με την ραγδαία φθορά της και τη μεγάλη πτώση των ποσοστών της, αλλά από την άλλη δεν είναι καθαρά δεύτερη δύναμη που θα την κάνει ηγέτιδα δύναμη στον κεντροαριστερό χώρο.

Έχασε 400.000 ψήφους

Επειδή άκουσα όμως τον Στ. Κασσελάκη χθες να λέει ότι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ και μειώθηκε η διαφορά, κάθισα και κοίταξα τα αποτελέσματα και εντόπισα ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι και μου το επεσήμαναν και άλλα πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ; Το κόμμα έχασε 400.000 ψήφους σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023.

«Όχι» σε κάλεσμα

Και επειδή πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Στ. Κασσελάκης δεν πρόκειται να κάνει κινήσεις σε επίπεδο κορυφής. Και αυτό το έχω καρατσεκαρισμένο. Κάποιες πρωτοβουλίες θα γίνουν αλλά το μείζον για τον Στ. Κασσελάκη είναι να φτιάξει το κόμμα όπως το θέλει ο ίδιος.

Άρχισαν τα όργανα

Μπορεί το «2» που βρίσκεται μπροστά από το ποσοστό της ΝΔ να τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά το γεγονός ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί δεν φτάνουν την εκλογική επίδοση του κυβερνώντος κόμματος έχει προκαλέσει κατήφεια στην Κεντροαριστερά. «Θέσαμε στους πολίτες το ερώτημα “απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος” και μας απάντησαν “ούτε ο Στέφανος, ούτε ο Νίκος”» δήλωσε σε πολιτικοδημοσιογραφικό πηγαδάκι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που περίμενε να εμφανιστεί σε κανάλι.

Φιλοδοξίες

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το πρόσωπο θα αναδειχθεί μέσα από τον διάλογο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ή αν θα προκύψει τρίτη λύση από τις πρωτοβουλίες που ψήνονται στο παρασκήνιο. Γιατί, όπως μου λέει άνθρωπός μου στον χώρο, «δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας που φαίνεται να έχει φιλοδοξίες». Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν βγει στο… ζέσταμα. Σε κάθε περίπτωση, έστω και για τα μάτια του κόσμου, αν κάποιος βάλει στοίχημα για συνάντηση Κασσελάκη – Ανδρουλάκη έχει κάποιες πιθανότητες να το κερδίσει. Μάλλον λίγες, βέβαια. Παρά το ότι οι πρώτες διαρροές από το περιβάλλον των δύο αρχηγών προετοιμάζουν για παράλληλες πορείες. «Μπορούμε να συζητάμε και χωρίς να τα βρίσκουμε» έλεγε χθες -στο περιθώριο τηλεοπτικής συζήτησης- βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για την ιστορία, Σπίρτζης, Γεροβασίλη και Τεμπονέρας έβαλαν ανοιχτά θέμα στον πρόεδρο του κόμματός τους, που δεν έδειξε να τους ακούει, δηλώνοντας ότι το ταξίδι (του) τώρα ξεκινά.

Μάθε μπαλίτσα

Θυμάστε που το έλεγαν παλιά όταν ήθελαν να πειράξουν έναν πολιτικό τους αντίπαλο; Αν είστε πάνω από 40 ετών και σε κάποια στιγμή της ζωής ασχοληθήκατε με την πολιτική θα το ξέρετε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα στην Κεντροαριστερά θα λένε… μάθε παιδί μου σκάκι. Ημέρα εκλογών χθες και στο Facebook οι φίλοι του Χάρη Δούκα και του Στέφανου Ξεκαλάκη είδαν ανάρτηση του δεύτερου με την οποία ευχαριστούσε τον πρώτο γιατί ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε το «παρών» σε ένα τουρνουά σκάκι. Κάπως έτσι χτίζονται οι μεγάλες φιλίες, ειδικά αν οι παλιές αγάπες σε έχουν στεναχωρήσει.

Οι ψύχραιμοι του ΠΑΣΟΚ

Δεν έτυχε, πέτυχε. Ο λόγος για την ψυχραιμία με την οποία εμφανίστηκαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές συζητήσεις. Κανείς δεν τσίμπησε, ούτε στο exit poll, ούτε όταν άρχισε η διόρθωση προς τα κάτω επί της πρώτης επίσημης εκτίμησης, που σκόρπισε κάποια χαμόγελα. Κωνσταντινόπουλος, Κατρίνης, Γιαννακοπούλου κ.ά., παρά το ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος του δεύτερου κόμματος, κράτησαν χαμηλούς τόνους. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήξεραν ότι όλοι περίμεναν μια δήλωση αμφισβήτησης, αλλά έχοντας την εμπειρία του 2007, όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος βιάστηκε να αμφισβητήσει τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν όλοι προσεκτικοί.

Μήνυμα ο Σπυρόπουλος

Και αν το να φωτογραφίζεται με τον Χάρη Δούκα ο Στέφανος Ξεκαλάκης, πρώην γραμματέας και στενός συνεργάτης τότε του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι ένα θέμα, η μη εκλογή του νυν γραμματέα και εξ απορρήτων του προέδρου, Ανδρέα Σπυρόπουλου, είναι και ένα και δύο και τρία θέματα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων, πάντως, μαθαίνουμε πως άλλοι υποψήφιοι έχουν παράπονα από τα κεντρικά, εξαιτίας του ότι είδαν πολλές μονοσταυρίες δίπλα στο όνομα του στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κατραπακιά της Νέας Αριστεράς

Μεγάλο χαστούκι ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα για την Νέα Αριστερά. Πάρα πολλά στελέχη της ξαφνιάστηκαν αρνητικά και δεν είχαν καμία διάθεση να συνομιλήσουν πολιτικά. Το πρόβλημα όμως είναι εδώ μετά την εκλογική κατραπακιά. Αυτό όμως που κατάλαβα είναι ότι θα γίνουν κινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ μήπως υπάρχει κάποιου είδους συνεργασία ή συμμαχία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σας το είχα γράψει μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει διάθεση να επιστρέψουν τις έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παππάς πίεσε χθες τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αλλά δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση. Πιο καθαρός ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος που ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής των εδρών στο ΣΥΡΙΖΑ.

Το σοκ είναι μεγάλο

Πάντως το σοκ στην Νέα Αριστερά είναι μεγάλο – και δεν αλλάζει με τη δήλωση του Αλέξη Χαρίτση πως η «Αριστερά κρίνεται πάντα στα δύσκολα». Έχασε η Έφη Αχτσιόγλου από τον Κασσελάκη. Έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκαναν κόμμα, άλλαξαν αρχηγό και με τον Χαρίτση πήγαν ακόμη πιο χαμηλά. Ακόμη και η επανεμφάνιση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην πολιτική, ο οποίος κάποτε λεγόταν πως θα ήταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνε το δαχτυλίδι από τον Τσίπρα. Τελικά από ελπίδα της Κεντροαριστεράς, απέτυχε ακόμη και να εκλεγεί ευρωβουλευτής. «Είναι υπερεκτιμημένος» μου είπε παλιά καραβάνα της Ομπρέλας μην μπορώντας να κρύψει τη στεναχώρια του για την εξέλιξη.

Επίσπευση των διαδικασιών

Μαθαίνω ότι θα επισπευσθούν οι διαδικασίες εκλογής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην μείνει «ακέφαλη» η Ένωση σε αυτή την ρευστή παγκόσμια συγκυρία. Για πρώτη φορά θα συνεδριάσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στον Ιούλιο, για εκλογή προέδρου.

Η επένδυση των 50 εκατ. ευρώ από την ομάδα Θεοδωρόπουλου

Σε εξέλιξη μαθαίνω ότι βρίσκεται το νέο θερμοκήπιο που δημιουργούν οι Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Σταυρός Νένδος, Μιχάλης Αραμπατζής και Θέμης Μάκρης στην Πετρούσα της Δράμας για λογαριασμό της εταιρείας Wonderplant, με τη συνολική δαπάνη για την κατασκευή του να ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα επένδυση ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του 2023 και αφορά στην προσθήκη 100 στρεμμάτων υδροπονικής καλλιέργειας, με τη δημιουργία νέου θερμοκηπίου σε όμορο οικόπεδο με το υφιστάμενο. Η εταιρεία έχοντας ήδη ολοκληρώσει πέρυσι μία ακόμα επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει και στη νέα αυτή επένδυση, με αντικείμενο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητάς της κατά 40%. Στον επόμενο τόνο αναμένεται η επενδυτική τοποθέτηση και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας Wonderplant έχει ήδη καταρτίσει επενδυτικό πλάνο για την εγκατάσταση 300 στρεμμάτων υδροπονίας.

Ο Γεράρδος και τα ελικόπτερα

Ο γιος του ιδρυτή του Πλαισίου, Κώστας Γεράρδος, είναι γνωστό ότι αγαπάει τις μηχανές και τα ελικόπτερα. Ξέρω ότι κυκλοφορεί στα καταστήματα που έχει το Πλαίσιο κάθε μέρα, οδηγώντας μία Ducati, ενώ έχει και ελικόπτερο για τις μετακινήσεις του. Πρόσφατα αποφάσισε να κάνει επιχείρηση την αγάπη του για τα ελικόπτερα και ίδρυσε την εταιρεία hoper, την πρώτη που θα κάνει προγραμματισμένες αεροπορικές μετακινήσεις με ελικόπτερο πανελλαδικά. Στην ιδρυτική ομάδα της hoper μαζί με τον Γεράρδο είναι ο Δημήτρης Μέμος, ο Γιώργος Παπαϊωαννίδης και η Mathilda Nathan. Μάλιστα σε λίγες μέρες θα παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα και το πρώτο αυτόνομο επιχειρηματικό βήμα εκτός του Πλαισίου. Καλεσμένοι στην πρεμιέρα του Γεράρδου είναι τόσο ο Χρήστος Σταϊκούρας, αρμόδιος υπουργός Μεταφορών όσο και η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη.

Η πολυτέλεια, η Grivalia και ο οίκος Balmain

Μαθαίνω ότι σε ένα από τα πολυστελέστερα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή θεωρείται πως είναι το One & Only Aesthesis της Grivalia Hospitality, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή και μετόχου της Eurobank, Πρεμ Γουάτσα και της αραβικών συμφερόντων Kerzner στην οποία ανήκει το brand φιλοξενείας, ξεκίνησε συνεργασία με τον οίκο Balmain. Η συνεργασία αφορά στα μοτίβα που φιλοξενούνται σε μία από τις πισίνες καθώς και τις ξαπλώστρες και ομπρέλες της πισίνας που φέρουν την υπογραφή του διάσημου οίκου μόδας και ενός από τους εμβληματικότερους στον κόσμο. Πρόκειται για μία κίνηση που επιβεβαιώνει την πολυτέλεια και τον τόνο που θέλουν να δώσουν οι ιδιοκτήτες της Grivalia Hospitality, δημιουργώντας τον πολυτελέστερο προορισμό για τουρίστες υψηλού εισοδηματικού προφίλ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και στην Αθήνα συνολικά. Και που συνοδεύεται από μία σειρά άλλες κινήσεις αντίστοιχου βεληνεκούς. Για να έχετε εικόνα, η διαμονή για ένα τριήμερο από τις 26 έως και τις 28 Ιουλίου σε bungalow με πισίνα, ανέρχεται σύμφωνα με την πλατφόρμα της Booking στα 3.495 ευρώ.

Ξεπούλησαν οι πολυτελείς βίλες του One & Only Kea

Και αφού σας μίλησα για το One & Only Aesthesis της Αθήνας, θα σας πω και για το One & Only της Κέας, όπου ένα επίσης πολυτελέστατο θέρετρο ξεκίνησε φέτος να λειτουργεί. Είναι το δεύτερο που λειτουργεί υπό το brand του γνωστού οίκου πολυτελούς φιλοξενείας, Kerzner. Και στο εν λόγω κατασκευάστηκαν συνολικά 24 πολυτελείς κατοικίες που τέθηκαν προς πώληση. Από αυτές πουλήθηκαν ήδη οι 18 και τον Ιούνιο θα φτάσουν στα χέρια των ιδιοκτητών τους ακόμα 4 κατοικίες. Ποιοι τα αγοράζουν; Οι ιδιοκτήτες προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τη Μέση Ανατολή και αυτό που αναζητούν είναι εκτός από την πολυτέλεια και πολίτιμες στιγμές ιδιωτικότητας που προσφέρει το συγκεκριμένο θέρετρο. Εκτός από τις κατοικίες περιλαμβάνει 63 βίλες καθώς και δωμάτια. Οι τιμές των δωματίων και των βιλών ξεκινούν από 1.750 ευρώ τον Μάιο και φτάνουν έως και τα 8.580 ευρώ τον Αύγουστο για βίλα 180 τ.μ. των δύο υπνοδωματίων, με θέα στη θάλασσα.

Τι γίνεται με τα Παγωτά Δωδώνη;

Μία περίπλοκη και αδιευκρίνιστη κατάσταση επικρατεί ως προς τα γνωστά Παγωτά Δωδώνη. Τα οποία είχε προσπαθήσει να εξαγοράσει ο Αλέξανδρος Κατσιώτης και η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ αλλά στην πορεία παρά το γεγονός ότι επικράτησε της σχετικής διαδικασίας, αποχώρησε από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Ακολούθησε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης ιδιοκτήτης των φούρνων Βενέτη, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια στιγμή ότι απέκτησε την εταιρεία και μάλιστα ήταν ο συνδιεκδικητής της κατά τη φάση στην οποία η εταιρεία είχε βγει προς πώληση με σύμβουλο την Grant Thornton. Ωστόσο τα παγωτά Δωδώνη δεν εμφανίζουν καμία μεταβολή της εταιρικής τους κατάστασης ούτε αλλαγή διοικητικού συμβουλίου στη σελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει την Τρίτη ο Μονεμβασιώτης, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Έως τότε το “μυστήριο” για την εταιρεία που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, παραμένει άλυτο.