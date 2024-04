Επισκέφθηκα το #MIT στη Βοστώνη, ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τεχνολογία και την Καινοτομία στον κόσμο.



Συναντήθηκα με τους Έλληνες Καθηγητές Μιχάλη Τριανταφύλλου (Director of MIT Sea Grant) @MITSeaGrant και Θεμιστοκλή Σαψή (Director of the Center for Ocean… pic.twitter.com/KY6FxE7kEk