Ζεσταίνονται οι μηχανές των κομμάτων

Καλημέρα σας. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε και ζεσταίνονται οι μηχανές των κομμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε χθες στη Ρόδο, όπου τον ανέμεναν αρκετά στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα είχε επισκεφθεί το «πράσινο» νησί της Τήλου. Εκεί ο πρωθυπουργός μίλησε για τον συντονισμένο αγώνα που δίνει η κυβέρνηση, χτίζοντας «λιθαράκι προς λιθαράκι» όπως είπε χαρακτηριστικά, μια ισχυρή οικονομία και κοινωνία, χτίζοντας μία ισχυρή Ελλάδα. Αυτό θα είναι και ένα από τα κεντρικά συνθήματα των εκλογών.

«Όχι» χαλαρή ψήφο

Ο πρωθυπουργός, πήγε όπως σας ανέφερα στην Τήλο, όπου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο του νησιού, το Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας και το Μεγάλο Χωριό. Από εκεί άρχισε να ξετυλίγει και επίσημα στην προεκλογική περίοδο το αφήγημα της μη χαλαρής ψήφου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είδα, επισήμανε αρκετές φορές στην ομιλία του, ότι στις ευρωεκλογές δεν θα πρέπει να ισχύσει η νοοτροπία της «χαλαρής» ψήφου και ότι η χώρα μας θα πρέπει να έχει ισχυρή και σοβαρή εκπροσώπηση στο ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε ανάλογα να μπορεί να διεκδικήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Τα υψηλά νούμερα της ΝΔ

Από τα άλλοτε πράσινα Δωδεκάνησα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει μήνυμα συσπείρωσης. Μάλιστα ευχαρίστησε όλους τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες για το υψηλό το ποσοστό που έδωσαν στη ΝΔ στις περασμένες εκλογές. Περίπου 50% ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και μην ξεχνάμε ότι τα Δωδεκάνησα ήταν εκλογική περιφέρεια που χαρακτηριζόταν πράσινη διότι το ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις είχε πρωτιές και υψηλά ποσοστά, όπως και στην Κρήτη.

Η Διακήρυξη της Ρόδου

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού όμως δεν είχε μόνο προεκλογικό άρωμα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το βράδυ στο forum «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» σε ξενοδοχείο του νησιού. Εκεί στις εργασίες του forum, οριστικοποιήθηκε και υπογράφηκε η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την Κλιματική Αλλαγή και τον Ευρωπαϊκό τουρισμό. Πάντως ο πρωθυπουργός, για να κλείσω τα της περιοδείας έκανε έκκληση στους νεοδημοκράτες να ασχοληθούν επί της ουσίας με τις ευρωεκλογές και να τρέξουν για το κόμμα.

Αντίστροφη μέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ

Αντίστροφα μετρούν πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη των υποψηφίων Ευρωβουλευτών του κόμματος, οι οποίοι θα αναδειχθούν μέσω των προκριματικών εκλογών της 14ης Απριλίου. Ο Στ. Κασσελάκης ελπίζει σε αυξημένη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές και όπως μου είπαν συνομιλητές του, αναθάρρησε με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να παγιώνεται πλέον δεύτερος, αφήνοντας τρίτο το ΠΑΣΟΚ και να εμφανίζεται στη ζώνη του 15% με προοπτική ανόδου. Αυτή η βελτίωση των ποσοστών του λειτουργεί αναζωογονητικά για τον ίδιο και την ηγετική του ομάδα που θεωρούν ότι θα πάει καλύτερα στις ευρωεκλογές, καθώς σταδιακά θα αυξηθεί και η συσπείρωση του κόμματος.

Οι υποψήφιοι

Ο Στ. Κασσελάκης θα παρουσιάσει όλους τους υποψηφίους της Αττικής, σε τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις, σε Νέα Ιωνία, Περιστέρι και Νέα Σμύρνη. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις 19:30 θα γίνει η πρώτη εκδήλωση στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας. Η δεύτερη εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Περιστέρι, στην Πλατεία Δημαρχείου, στις 20:00 και η τρίτη εκδήλωση, με την οποία θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση των υποψηφίων της Αττικής, θα διεξαχθεί στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, την Πέμπτη στις 19:30.

Επένδυση στην πόλωση

Πάντως για την πλήρη ανατροπή που λέει ο ίδιος έχει δρόμο ακόμα και για να αυξήσει τα ποσοστά θα επενδύσει και στην ακραία πόλωση στοχεύοντας δυο πρόσωπα: τον Κώστα Καραμανλή, υπουργό Μεταφορών την περίοδο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Επί της ουσίας ο Στ. Κασσελάκης αλλάζει την στρατηγική του και προσωποποιεί την πολιτική κριτική, υψώνοντας υπέρμετρα τους αντιπολιτευτικούς τόνους στο δρόμο προς τις εκλογές.

Η τύχη των Σπαρτιατών

Αναδιατάξεις στην κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων ενδέχεται να δρομολογήσει η άσκηση ποινικών διώξεων για εξαπάτηση των εκλογέων εις βάρος των έντεκα βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των «Σπαρτιατών», πλην του επικεφαλής του Βασίλη Στίγκα. Τον αποφασιστικό λόγο επ’ αυτού θα έχει το Εκλογοδικείο, το οποίο ήδη έχει εξετάσει τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί κατά της συμμετοχής των «Σπαρτιατών» στις εθνικές εκλογές του 2023 αλλά και κατά της εκλογής βουλευτών τους. Εφόσον το Εκλογοδικείο αποφανθεί ότι πίσω από τους «Σπαρτιάτες» κρύβεται ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης, «τότε είναι προφανές ότι θα εκπέσουν», όπως έχει πει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος. Έτσι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο θα κληθεί να υποδείξει τον τρόπο που θα πληρωθούν οι κενές έδρες τους.

Τα σενάρια για τους Σπαρτιάτες

Υπάρχουν τρία σενάρια για το μέλλον των Σπαρτιατών και τι θα γίνει με τις έδρες τους τα οποία είναι τα εξής: α) Τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι των κομμάτων με το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια όπου είχε εκλεγεί ο έκπτωτος βουλευτής των «Σπαρτιατών». β) Το ποσοστό των «Σπαρτιατών» (4,68%) μοιράζεται στα άλλα κόμματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις καραμπόλες εδρών που θα προκύψουν. γ) Θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές στις επίμαχες 11 περιφέρειες που είχαν λάβει έδρα οι «Σπαρτιάτες».

Τα καμπανάκια Στουρνάρα

Να πάμε και λίγο στα οικονομικά και θα σταθώ στην ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κεντρικός τραπεζίτης είπε, κάτι όπως έμαθα αργά χθες το βράδυ δεν άρεσε στην κυβέρνηση, ότι παρά τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού». Στη γενική συνέλευση της τράπεζας, ο Γ. Στουρνάρας εξήγησε, παρόλο που τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων είναι πλέον εμφανή στην οικονομία, με μετρήσιμα και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα, ότι είναι ακόμη μεγάλη η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για να συγκλίνει η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδος προς το μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης.

Ο νέος δικαστικός χάρτης

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον αρμόδιο υπουργό τον Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, θα αναλυθούν σήμερα και θα κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: Στην ενοποίηση των ειρηνοδικών και πρωτοδικών, την ορθολογική αναδιάρθρωση και κατανομή των δικαστηρίων με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις δικαστηρίων, και τον διαχωρισμό των δικαιοδοτικών, δικαστικών και υπηρεσιακών καθηκόντων των προϊσταμένων των δικαστηρίων από τα διαχειριστικά θέματα όπως οι προμήθειες, επισκευές, συντηρήσεις των δικαστηρίων. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η χώρα διαθέτει 154 ειρηνοδικεία, 63 πρωτοδικεία και 19 εφετεία. Πότε θα γίνουν οι αλλαγές; Ρώτησα και μου είπαν ότι ο δικαστικός χάρτης θα τεθεί σε λειτουργία με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2024, και αναμένεται να έχει εφαρμοστεί πλήρως ως το τέλος του 2025.

Η διπλή ανάγνωση πίσω από τη συμφωνία Σκρέκα με τα ΕΛΤΑ

Όλες οι ταχυδρομικές υπηρεσίες πλέον για το Δημόσιο θα εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ. Με υπογραφή σύμβασης που αγγίζει τα 82 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία που υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρη Σκλήκα, έχει ξεκάθαρα διπλή ανάγνωση. Από τη μία το Δημόσιο υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει 40 εκατομμύρια ευρώ απευθυνόμενο αποκλειστικά στο ΕΛΤΑ για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Από την άλλη, τα ΕΛΤΑ που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης, θεωρείται σημαντικό να ενισχύονται από το κράτος στο οποίο και ανήκουν. Και όπως έλεγε πρόσφατα υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς με νόημα, «τα κρατικά ταχυδρομεία δεν πρόκειται να κλείσουν σε καμία χώρα του κόσμου. Ούτε βέβαια και στην Ελλάδα, καθότι πάντα θα έχουν έργο να εκτελέσουν. Ακόμα και στην περίπτωση των οικονομικά βεβαρημένων ΕΛΤΑ, τα οποία αυτή την περίοδο εξυγιαίνονται».

Υπουργοί σε κρίση

Έμαθα εσχάτως ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης τα έχουν τσουγκρίσει και τα βέλη τους είναι επικίνδυνο να ξεφύγουν στους γύρω τους. Είναι τόσο κακό το κλίμα μεταξύ τους όταν αναγκαστικά διασταυρώνονται που ο ένας κοιτάει στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Γιατί; ρώτησα. Ήθελε ο ένας να περάσουν κάτι προσλήψεις, οι οποίες τελικά δεν έγιναν αποδεκτές και καταλαβαίνετε τι ακολούθησε. Αλλά μάλλον θα υπάρχει και άλλο παρασκήνιο. Δεν ξέρω αν είναι σε γνώση του Μαξίμου η κατάσταση, πάντως και οι δύο είναι ιδιαίτερα προβεβλημένα στελέχη, δεν συγκατοικούν βέβαια στο ίδιο υπουργείο αλλά κατέχουν σημαντικά χαρτοφυλάκια.

Το πόρισμα για τη διαρροή των emails

Ολοκληρώθηκε όπως έμαθα ο εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την διαρροή προσωπικών δεδομένων των εκλογέων του εξωτερικού προς την απερχόμενη ευρωβουλευτή, Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, και τώρα περιμένουμε το σχετικό πόρισμα. Έχει ξεκινήσει ήδη η σύνταξή του. Μάλλον όμως δεν θα μας διαφωτίσει και πολύ. Αυτό που μου λένε είναι πως θα γίνεται μνεία γενικώς στην ασφάλεια των συστημάτων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, στα κενά που διαπιστώθηκαν και στους τρόπους με τους οποίους αυτά θα κλείσουν. Ναι, αλλά θεωρητικά, ο εσωτερικός έλεγχος υποτίθεται πως διατάχθηκε ώστε να εντοπιστεί ποιος ή ποιοι υπάλληλοι έδωσαν τα στοιχεία στον «καρατομημένο» γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και ακολούθως στην Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου. Αλλά αυτό μάλλον δεν θα το μάθουμε. Όχι μόνο εμείς αλλά ούτε και οι ιθύνοντες.

Οι «πλασματικές» εκπτώσεις στην αγορά του καφέ

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι μεγάλες πολυεθνικές που κυριαρχούν στην αγορά του καφέ στην Ελλάδα, παίζουν σκληρό πόκερ. Κι αυτό γιατί δίνουν έκπτωση στα σούπερ μάρκετ πάνω από 50% στα προϊόντα τους, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα και τις καθαρές τιμές. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να δείχνουν ότι κάνουν μεγάλη έκπτωση στα μάτια τουλάχιστον των καταναλωτών, από την άλλη όμως διατηρούν και αυξάνουν το κέρδος τους. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στα απορρυπαντικά και στα προϊόντα ατομικής υγιεινής (π.χ. σαμπουάν), όπου πρόσφατα το υπουργείο Ανάπτυξης νομοθέτησε σχετικά για να κόψει τις πλασματικές – παραπλανητικές προσφορές, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές που απολαμβάνουν οι βιομηχανίες αυξάνονται.

Στο παρά ένα η πώληση της Ηλέκτωρ στη Motor Oil

Πιο κοντά βρίσκονται η Motor Oil με την Ηλέκτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ για την προοπτική εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη. Κάτι που μέχρι πρότινος δεν επιβεβαίωνε η Motor Oil, ωστόσο η Ελλάκτωρ σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ ψιθυριζόταν για καιρό στην αγορά. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τώρα στη διαδικασία του due diligence, δηλαδή του χρηματοοικονομικού και νομικού ελέγχου που αποτελεί βασικό βήμα για να ξέρει ο αγοραστής τι παίρνει. Αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι η Ελλάκτωρ πούλησε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την Anemos στη MΟRE. Για να έχετε πλήρη εικόνα του τι εστί Ηλέκτωρ, πρόκειται για μία πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Η Τσέτη, ο ΣΕΒ και το φαβορί ο Θεοδωρόπουλος

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έχει βαλθεί να πάει η Ιουλία Τσέτη η φαρμακοβιομήχανος και ιδιοκτήτρια των Uni-Pharma και Intermed. Καθώς παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει γίνει επίσημα γνωστή η παραίτηση του σημερινού προέδρου του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, εκείνη έχει ανοίξει τα χαρτιά της, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση της προεδρίας. Κάτι που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα στους συνδαιτυμόνες της «στρογγυλής» τραπέζης του ΣΕΒ. Την ίδια στιγμή όπως σας έχω ξαναπεί πάντως ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος που σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχάνων, παραμένει το απόλυτο φαβορί. Κρατώντας έως τώρα τις απαραίτητες αποστάσεις και έχοντας τη στήριξη πολλών από το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας να τον στηρίζουν.

3.100 ευρώ χωρίζουν τα νότια προάστια από την… Καστοριά

3.100 ευρώ είναι το ποσό που χωρίζει τα νότια προάστια της Αττικής από την Καστοριά, για να αγοράσει κανείς σπίτι. Στοιχεία προερχόμενα από τον Spitogato δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2024, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 3.664 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στην Καστοριά με 566 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στον Πειραιά με 27,3%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Καστοριά με 15,1%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 3,57 ευρώ ανά τετραγωνικό και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 32,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.