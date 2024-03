Πληθαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πληροφορίες που θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασσελάκη, να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να εισέλθει ως βουλευτής Επικρατείας στο Κοινοβούλιο. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να παραιτηθεί ο Όθων Ηλιόπουλος (σ.σ. ούτως ή άλλως αφήνει να εννοηθεί πως ενδέχεται να παραιτηθεί λόγω φόρτου εργασίας στο πανεπιστήμιο του Harvard) και να μην αναλάβουν τη θέση οι πρώτοι πέντε επιλαχόντες του ψηφοδελτίου Επικρατείας (Πόπη Τσαπανίδου, Μιχάλης Καλογήρου, Τζένη Λειβαδάρου, Αθανάσιος Τσακρής και Ζωρζέττα Λάλη). Σε αυτή την περίπτωση, εισέρχεται στο Κοινοβούλιο ο αμέσως επόμενος, που είναι ο κ. Κασσελάκης.

Να σημειωθεί ότι η κα Ζωρζέττα Λάλη έχει παραιτηθεί από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ωστόσο αυτό δεν θα την εμπόδιζε από το να δεχτεί να γίνει βουλευτής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρεται να έχει επικοινωνήσει μαζί της, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις της. Η Κουμουνδούρου πάντως δεν επιβεβαιώνει το τηλεφώνημα.

Η κα Λάλη, που καταλαμβάνει την 8η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, αμέσως πριν τον κ. Κασσελάκη, είναι νομικός με σπουδές στην Αθηνά και μεταπτυχιακά στο ευρωπαϊκό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, προσελήφθη ως στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 2016, σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ, ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, θεσμικά θέματα της ΕΕ.

Υπήρξε μέλος του γραφείου της Επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου (1989-1992) και κατέλαβε διευθυντικές θέσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, στη βιομηχανία (αυτοκίνητα, φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα, καλλυντικά και βιοτεχνολογία), καινοτομία και ενέργεια. Από το 2011 έως τον Ιούνιο του 2015 ήταν υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Τask Force for Greece). Υπήρξε υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο New York University (2015-2016) και πρόεδρος (2001-2004) και ΔΣ (2003-2004) της Κτηματολόγιο ΑΕ. Είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος του Think Tank του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.