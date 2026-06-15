Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο 37ο επεισόδιο

Το σχέδιο εξόντωσης της «Καθεδρίας» από τον Δάκη, τον Μιχαήλο και τα 3 αδέρφια μπαίνει σε εφαρμογή!

Η Δήμητρα αποκαλύπτει στον Νίκο τα πάντα σχετικά με την «Καθεδρία», αλλά εκείνος δεν μπορεί πλέον να την εμπιστευθεί. Από την άλλη, ο Φώντας προσπαθεί να πείσει τη Βιβή να μη φύγει, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο. Η «Καθεδρία» πιάνει «όμηρο» τον Δάκη και περνάει ανάκριση από όλα τα μέλη της και τότε ο Δάκης συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Μαζεύει αμέσως τον Μιχαήλο και τα αδέρφια και τους ανακοινώνει πως ο μόνος τρόπος να μείνουν ζωντανοί, είναι το τέλειο σχέδιο που έχει οργανώσει…

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