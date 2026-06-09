Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ANT1 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου, στο 36ο επεισόδιο

Νίκος, Φώντας, Βιβή και Μιχαήλος βρίσκονται δεμένοι και περιμένουν το χειρότερο. Πίσω απ’ όλα, κρύβεται τελικά η μυστηριώδης «Καθεδρία» και μία υπόθεση εκατομμυρίων, που έχει ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι σχέσεις όλων δοκιμάζονται, οι παρεξηγήσεις φουντώνουν και νέοι έρωτες παίρνουν απρόβλεπτη τροπή -με αποκορύφωμα τον Ρουκάκα που επιστρέφει αποφασισμένος στην Αντιγόνη για… πλατωνικό έρωτα. Κι ενώ όλοι έχουν γίνει «μπουρδούκουλο», ένα είναι σίγουρο: η ιστορία με τα χρήματα μόλις ξεκίνησε και η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.

Δείτε sneak preview:

Η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη και το κυνήγι για τα 3.000.000€ τώρα ξεκινά!

Δείτε το trailer: