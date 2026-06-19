Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στα δύο νέα επεισόδια:

Δευτέρα 22 Ιουνίου – Επεισόδιο 39

Μετά την απρόσμενη έκβαση της εκδήλωσης, η κατάσταση παίρνει άγρια και επικίνδυνη τροπή. Ο Νίκος με τον Φώντα καταφέρνουν να ξεφύγουν, το ίδιο και ο Μιχαήλος και η Βιβή. Όχι για πολύ όμως, καθώς η «Καθεδρία» καταφέρνει να τους πιάσει και τους κλείνει δεμένους στα γραφεία της μέχρι να βρεθούν τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, η Δήμητρα μπαίνει σε blacklist απ’ τον πατέρα της και αναγκάζεται να «συμμαχήσει» με τη Μάγδα, η οποία την οδηγεί σε μία ερημική τοποθεσία. Ο λόγος; Εκεί η Μάγδα είναι πλέον έτοιμη να λύσει το μεγάλο μυστήριο της ιστορίας…

Τρίτη 23 Ιουνίου – Επεισόδιο 40

Ο Καστανιάδης παίρνει εντολή να αφεθούν όλοι και χωρίς να γνωρίζουν το πως και το γιατί, ο Μιχαήλος και τα αδέρφια βρίσκονται ξαφνικά ελεύθεροι. Για τον Μιχαήλο, όμως, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, καθώς είναι ο μόνος που πιάνουν και επιστρέφουν τελικά ξανά στα γραφεία της «Καθεδρίας», πάλι με εντολή του Καστανιάδη. Παράλληλα, ο Νίκος ζητάει από τον Φώντα να τελειώσουν μια και καλή με αυτό το ζήτημα και να αφήσουν τον Μιχαήλο στην τύχη του, ενώ η Βιβή έχει άλλα σχέδια. Πηγαίνει στο σπίτι του Μιχαήλου να ψάξει και έρχεται αντιμέτωπη με μία συνταρακτική αποκάλυψη…

Δείτε το trailer: