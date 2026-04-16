Η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Europa Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (16/4).
Η Ένωση έχει πολύ δύσκολη αποστολή καθώς ηττήθηκε με 3-0 στον πρώτο προημιτελικό, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του όμως πιστεύουν στην ανατροπή και είναι αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι το τελευταίο λεπτό, ποντάροντας και στη βοήθεια του κόσμου τους που θα κατακλύσει την Allwyn Arena.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League