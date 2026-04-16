Η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Europa Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (16/4).

Η Ένωση έχει πολύ δύσκολη αποστολή καθώς ηττήθηκε με 3-0 στον πρώτο προημιτελικό, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του όμως πιστεύουν στην ανατροπή και είναι αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι το τελευταίο λεπτό, ποντάροντας και στη βοήθεια του κόσμου τους που θα κατακλύσει την Allwyn Arena.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League

21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League