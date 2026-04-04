Οι αγώνες των play out της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (4/4).
Οι Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία και την προτελευταία θέση αντίστοιχα, οπότε η νίκη αποτελεί μονόδρομο για αυτούς στις αναμετρήσεις με ΑΕΛ και Κηφισιά, προκειμένου να έχουν ελπίδες παραμονής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Γυναικών Τελικός Final 4
14:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε La Liga
15:00 Action 24 Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου Super League 2
15:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Μαρακές
15:00 Mega News Καλλιθέα – Παναργειακός Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HDΣασουόλο – Κάλιαρι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΑΕΚ Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ Sports HD Πανιώνιος – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 2 Λεβερκούζεν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – ΜάιντςBundesliga
16:30 Novasports 4HD Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 Novasports 6HD PSV Αϊντχόφεν – Ουτρέχτη Eredivisie
18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Καρδίτσα Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Παναθηναϊκός StoiximanGBL
19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Μπογκοτά
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Φιορεντίνα Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέσια – Νάπολι Lega Basket Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Πορτ Βέιλ Emirates FA Cup
19:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Εσπανιόλ La Liga
20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Αλβέρκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Stoiximan Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ηρακλής Volley League Ανδρών
21:00 Novasports Start WTA 250 2026 Μπογκοτά
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
21:30 Novasports 3HD Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
21:45COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 6HDWTA 500 2026 Τσάρλεστον
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Τβέντε Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΜπανταλόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Άρσεναλ Emirates FA Cup
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Φαμαλικάο Liga Portugal