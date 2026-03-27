Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (27/3).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν, προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες και θέλουν την τέταρτη για να κάνουν σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας τους στα play off της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι (1ος Ημιτελικός)

21:00 ALPHA Ελλάδα – Παραγουάη Φιλικός Αγώνας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Βαλένθια Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουρουγουάη Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ελβετία – Γερμανία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Νορβηγία Φιλικός Αγώνας

21:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

22:00 Novasports 1HD Ισπανία – Σερβία Φιλικός Αγώνα